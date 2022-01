Miłosierdzie nadzieją dla świata - V stacja  

Tematem grudniowego rozważania przygotowanego przez abp. Marka Jędraszewskiego opartego na kolejnym fragmencie papieskiego Aktu zawierzenia "Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka" są słowa "Człowiek w świecie".

- Zapraszamy do wspólnej modlitwy w bazylice w najbliższą niedzielę o 15.00 w czasie Godziny Miłosierdzia oraz Mszy świętej o 15.20 - mówi ks. Zbigniew Bielas, rektor sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. - Od czasu nastania pandemii włączyliśmy odmawianie Aktu zawierzenia w modlitwę w Godzinie Miłosierdzia. Ze szczególną mocą wypowiadamy każdego dnia te słowa: "Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka" - dodaje.

Przygotowano transmisje umożliwiające duchową łączność z Łagiewnikami. Godzina Miłosierdzia: TVMiłosierdzie (www.milosierdzie.pl) i na kanale YouTube, w Telewizji EWTN Polska oraz w Telewizji Republika. Msza święta o 15.20: TVMiłosierdzie (www.milosierdzie.pl) i na kanale YouTube oraz w Telewizji EWTN Polska.

Przygotowanie do 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu zostało zainaugurowane podczas sierpniowej Pielgrzymki Czcicieli Bożego Miłosierdzia. Od tego czasu, co miesiąc, w niedzielę po 17. dniu miesiąca trwa modlitwa z rozważaniem poszczególnych słów papieskiego Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Do tej pory do przygotowań dołączyło już ponad sto miejsc kultu Bożego Miłosierdzia ze wszystkich kontynentów.

Zainteresowani otrzymywaniem materiałów z przygotowań duchowych do 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu mogą przesyłać prośby mailem: info@milosierdzie.pl.