Fundacja im. Brata Alberta chce nakręcić teledysk  

To już ostatni moment, by wesprzeć powstanie teledysku, w którym wystąpią osoby niepełnosprawne - podopieczni Fundacji im. Brata Alberta.

Film ma zobrazować piosenkę pt. "Bracie Albercie pomóż". "Ja widzę Ciebie, a Ty mnie, dostrzeżmy się, zobaczmy się" - brzmi fragment utworu.

Tekst piosenki napisała współzałożycielka i wokalistka krakowskiego zespołu "Galicja", Lidia Jazgar, natomiast muzykę skomponował Ryszard Brączek. Oboje będą również występować w teledysku razem podopiecznymi fundacji, którzy wcielą się w role aktorów-piosenkarzy.

- Aktualnie największym ich marzeniem jest, by ten teledysk ostatecznie powstał. Scenariusz przygotowywali wszyscy - terapeuci, opiekunowie i pracownicy fundacji. Zdjęcie też ruszyły pełną parą. Przed nami jeszcze realizacje nagrań i postprodukcja, czyli montaż teledysku oraz wydanie płyty CD i tutaj właśnie potrzebujemy wsparcia ludzi dobrej woli - wyjaśnia Małgorzata Millert z organizacji.

Każdy, kto chciałby wspomóc przygotowanie teledysku może to uczynić na stronie zbiórki zatytułowanej "Nakręceni na Brata Alberta" pod adresem www.zrzutka.pl/9pbhr6. "Wesprzyj nas i stań się częścią naszej radości. Każda Twoja złotówka, to krok do spełnienia marzenia naszych Podopiecznych, to moc przekazu dobrej energii, miłości i wspólnoty" - podkreślili jej organizatorzy.

Fundacja im. Brata Alberta od 35 lat niesie pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Tworzy miejsca w całej Polsce, gdzie gromadzą się osoby potrzebujące pomocy, jak i te, które tę pomoc ofiarują. "W każdym swoim Podopiecznym dostrzegamy człowieka pełnego marzeń, zdolności i różnych możliwości, a dzięki wsparciu wielu osób często te marzenia się spełniają" - napisano na stronie zbiórki.