Miętustwo. GPS doprowadził górali do Betlejem  

Podczas ostatniej roratniej Mszy św. wszystkich powitał ks. proboszcz Janusz Rzepa. - I tak dotarliśmy do kresu naszej wędrówki, po drodze odwiedzając najważniejsze miejsca związane z życiem Pana Jezusa. Bardzo wam dziękuję za wytrwałość. Słowa uznania kieruję także do rodziców i dziadków - mówił ks. proboszcz.

Powtórkę najważniejszych przystanków z cyklu "Droga do Betlejem" "Małego Gościa Niedzielnego" przeprowadził z małymi góralami ks. wikary Krzysztof Pierzchała. Zauważył też, że najlepsze daktyle są właśnie z Izraela. Szczęśliwcy mogli je nawet zabrać do domu. Dla wszystkich zaś czekały niespodzianki po roratach.

Ksiądz proboszcz Janusz Rzepa zaprosił parafian do przeżywania świąt Bożego Narodzenia, które rozpoczną się od uroczystej Pasterki, odprawionej w kaplicy w Ratułowie o godz. 22 i kościele w Miętustwie o północy z oprawą góralską. Duchowny zachęcił ponadto górali do zabrania do domów Betlejemskiego Światełka Pokoju, z którym do Miętustwa przybyli miejscowi harcerze.