Bp Robert Chrząszcz na Wawelu: Jezus przychodzi, aby łączyć  

Hierarcha zwrócił uwagę, że mesjańskie proroctwa, które wypełniły się ponad dwa tysiące lat temu, wypełniają się także dziś. - Tajemnica Bożego Narodzenia niesie dzisiaj światu pokój - pokonując granice państw, kontynentów. Chrystus przychodzi dzisiaj na świat i dla świata. Nawet więcej - przychodzi do każdego i każdej z nas. Nie zamyka się w kręgu jakiejś elity, ale wręcz przeciwnie - odwraca hierarchię i w pierwszej kolejności ukazuje się prostym ludziom, pasterzom, którzy wówczas byli uważani za ludzi drugiej kategorii - powiedział biskup. - Chrystus przychodzi jako mała niewinna istota – dziecko, które nie dzieli i nie segreguje tych, którzy do niego przychodzą. Cieszy się z obecności każdego, kto obecny jest przy jego żłóbku - zwracał uwagę krakowski biskup pomocniczy, zaznaczając, że dziś często świat dzieli ludzi, nadając lub odbierając im prawa, także prawo do życia. Przypomniał, że to Szatana określa się jako tego, który dzieli. - Podział to ulubiona zabawa diabła. (…) Diabeł uwielbia chaos - dodał bp Chrząszcz.

Biskup zwrócił też uwagę, że narodziny w Betlejem odbywały się w dramatycznej sytuacji, w jakiej wówczas znalazła się Święta Rodzina, ale lęk i niepokój minęły z chwilą pojawienia się Jezusa. - Jeśli odczuwasz dramat swojego życia, to dzięki Jezusowi ten dramat może przemienić się w piękno Dobrej Nowiny. Mogą te słowa brzmieć pusto i naiwnie, ale nie da się powiedzieć inaczej, jak tylko w taki sposób - pozwól, by Jezus urodził się w Tobie, a lęk i śmierć, złość, niepokój odejdą, zniknie dramat, znikną podziały, nienawiść, gniew, a pozostanie Dobra Nowina – powiedział na zakończenie krakowski biskup pomocniczy.