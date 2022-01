Zakopane. Początek peregrynacji ikony Najświętszej Rodziny  

Uroczystość miała miejsce 26 grudnia. Wszystkich zgromadzonych przywitał dziekan i zarazem proboszcz oraz kustosz ks. Bogusław Filipiak. - Wszyscy zawierzamy los rodzin Najświętszej Rodzinie z Nazaretu w miejscu, w którym odbiera ona szczególną cześć. Życie chrześcijańskich rodzin musi być znakiem obecności Chrystusa, miłości i nadziei - mówił duchowny.

Eucharystii przewodniczył abp Jędraszewski. - Podczas peregrynacji ikony Świętej Rodziny prośmy Jezusa, Maryję i Józefa o siłę trwania w małżeńskiej i rodzinnej wspólnocie. O moc głoszenia w rodzinie i przez rodzinę jasnego przesłania Chrystusowej Ewangelii. O nadzieję, która musi być fundamentem codzienności życia rodzinnego, by nie dać się złamać różnym zagrożeniom, zwłaszcza ideologiom, które sprzysięgły się przeciw rodzinie - mówił abp Jędraszewski.

Inspiracją do powstania ikony Świętej Rodziny jest objawienie i dogmat o Trójcy Świętej. To, co Duch Święty już sześć wieków temu dał Kościołowi w ikonie Trójcy Świętej ręką świętego mnicha Andrieja Rublowa, rozszerza się i łączy z typowymi dla naszych czasów potrzebami duchowymi. Chodzi przede wszystkim o przywrócenie rodzinnej instytucji małżeństwa wartości sakramentalnej i teologicznej, która w tym okresie przeżywa szczególnie głęboki kryzys. Boski obraz Trójcy Świętej znalazł swoje odbicie w ziemskiej Świętej Rodzinie - Jezusa, Maryi i Józefa. Ikonę, która rozpoczęła peregrynację po archidiecezji, stworzył o. Zygfryd Kot SJ.

Peregrynacja ikony Najświętszej Rodziny zakończy się 26 czerwca 2022 r. w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Jej przesłanie, harmonogram oraz przebieg można śledzić na stronie internetowej www.peregrynacjaikony.pl.