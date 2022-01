Wpatrując się w ikonę Najświętszej Rodziny  

Trwa peregrynacja ikony Najświętszej Rodziny w Zakopanem. - To bardzo ważne, by po prostu wpatrywać się w nią, a nawet przytulić i czerpać wszelkie potrzebne łaski - zaznacza ks. Mariusz Dziuba, proboszcz parafii Świętego Krzyża w stolicy polskich Tatr.

Peregrynacja rozpoczęła się 26 grudnia w sanktuarium Świętej Rodziny w Zakopanem z udziałem abp. Marka Jędraszewskiego, potem przyszedł czas na inne świątynie w stolicy polskich Tatr, m.in. na parafię Świętego Krzyża, gdzie przed ikoną modlono się 27 i 28 grudnia.

- To bardzo ważny czas dla naszej wspólnoty parafialnej. Peregrynacja jest okazją, aby popatrzeć na swoją rodzinę jeszcze raz i zaczerpnąć inspiracje właśnie od Świętej Rodziny - podkreśla ks. Dziuba, proboszcz parafii Świętego Krzyża w Zakopanem. Kapłan dodaje, że peregrynacja ikony Świętej Rodziny obejmuje w sposób symboliczny najdalsze zakątki Tatr, bo tam właśnie sięgają granice zakopiańskiej parafii, m.in. Giewontu czy Kasprowego Wierchu.

Inspiracją do powstania ikony Świętej Rodziny jest objawienie i dogmat o Trójcy Świętej. To, co Duch Święty już sześć wieków temu dał Kościołowi w ikonie Trójcy Świętej ręką świętego mnicha Andrieja Rublova, rozszerza się i łączy z typowymi dla naszych czasów potrzebami duchowymi. Chodzi przede wszystkim o przywrócenie rodzinnej instytucji małżeństwa wartości sakramentalnej i teologicznej, gdyż w tym okresie rodzina przeżywa szczególnie głęboki kryzys. Boski obraz Trójcy Świętej znalazł swoje odbicie w ziemskiej Świętej Rodzinie Jezusa, Maryi i Józefa. Ikonę wykonał o. Zygfryd Kot SJ.

Peregrynacja potrwa w archidiecezji krakowskiej do 26 czerwca 2022 roku. Szczegóły dotyczące jej przebiegu można znaleźć na stronie internetowej www.peregrynacjaikony.pl.