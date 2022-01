Łagiewniki. Dziękczynienie za miniony rok  

W homilii ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia podsumował miniony rok patrząc na Kościół powszechny, Kościół w Polsce oraz w Archidiecezji Krakowskiej. Wspominał także wydarzenia, jakie miały miejsce w łagiewnickim Wieczerniku, m.in.: wprowadzenie do bazyliki relikwii bł. ks. Michała Sopoćki, uruchomienie Funduszu Miłosierdzia w ramach pomocy potrzebującym, Niedzielę Miłosierdzia i poświęcenie Dzwonów Nadziei dla Oceanii - Tonga i Samoa. Przypomniał, że od Niedzieli Miłosierdzia rozpoczęła się transmisja na żywo z Kaplicy Wieczystej Adoracji, która umożliwia łączność duchową z tym niezwykłym miejscem, w którym trwa nieustanna modlitwa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

Rektor Sanktuarium wymieniał pielgrzymki, jakie miały miejsce na łagiewnickim wzgórzu i dzieła miłosierdzia, które tu są pełnione. - 22 sierpnia, w czasie VIII Pielgrzymki Czcicieli Bożego Miłosierdzia abp Marek Jędraszewski inaugurując przygotowanie do 20-lecia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu mówił, że"czynimy to, "aby iskra, która stąd - zgodnie z wolą Pana Jezusa - ma iść na cały świat sprawiała, że coraz to nowi ludzie, w nowych zakątkach naszego globu będą mogli z coraz większym zaufaniem i z coraz bardziej głęboką wiarą powtarzać Jezu, ufam Tobie!”. Ponad 100 miejsc na całym świecie bierze udział w tych przygotowaniach i łączy się z nami - powiedział ks rektor.

Ks. Bielas poinformował także, że w ciągu roku w Bazylice zostało odprawionych 5553 Mszy świętych, a przy ołtarzu było 1257 kapłanów gości, którzy przybywali indywidualnie lub z grupami. - Sakrament Pokuty jest sprawowany codziennie od 8 do 19. Podczas modlitwy w Godzinie Miłosierdzia łączą się z nami setki czcicieli Bożego Miłosierdzia, przez całą dobę trwa nieustanna modlitwa w Kaplicy Wieczystej Adoracji - powiedział rektor sanktuarium. - Ilekroć mówimy o zadaniach, które stoją przed nami przypominamy sobie słowa św. Jana Pawła II z 17 sierpnia 2002 r. św. Jan Paweł II: "Jestem bowiem przekonany, że jest to także szczególne miejsce, które Bóg obrał sobie, aby tu wylewać łaski i udzielać swego miłosierdzia. Modlę się, aby ten kościół był zawsze: miejscem głoszenia orędzia o miłosiernej miłości Boga; miejscem nawrócenia i pokuty; miejscem sprawowania ofiary eucharystycznej - źródła miłosierdzia; miejscem modlitwy - wytrwałego błagania o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata" - dodał ks. rektor.