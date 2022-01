Patroni na 2022 r. z Łagiewnik  

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia zaprasza do wylosowania patrona na rozpoczęty Nowy Rok.

Wczoraj we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia odbyło się tradycyjnie losowanie rocznych patronów. Losują ich również osoby związane ze zgromadzeniem: kapłani, współpracownicy, członkowie i wolontariusze stowarzyszenia "Faustinum", przyjaciele oraz uczestnicy grupy „Sanktuarium Bożego Miłosierdzia” na Facebooku.

Od kilku lat patronów mogą losować także osoby odwiedzające stronę internetową www.faustyna.pl. - Święci to wyjątkowi patronowie, którzy nie przestają nas wspierać i orędować za nami, jeśli tylko do nich się zwracamy. Takich przyjaciół potrzeba nam na każdy dzień roku, dlatego zachęcamy do udziału w naszym losowaniu - namawia s. Elżbieta Siepak ZMBM, rzeczniczka Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Co roku patrona losuje około 200 tys. osób. Są to głównie Polacy, ale zdarzają się także internauci z Anglii, Francji, Hiszpanii czy Niemiec. Na stronie internetowej zgromadzenia w polskiej wersji językowej można wylosować 1 z 200 patronów, a na stronach w innych językach jednego ze 100.

- Wraz z patronem każdy losujący otrzyma roczną intencję do modlitwy, którą możemy podejmować na różne sposoby, nawet krótkim aktem strzelistym. Oprócz tego dla każdego przygotowano przesłanie, które najczęściej pochodzi z "Dzienniczka" św. Siostry Faustyny - wyjaśnia s. Siepak.

Losowanie rocznych patronów to wyjątkowy zwyczaj w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Św. Siostra Faustyna przywiązywała do tej praktyki wielka wagę. W swoim "Dzienniczku" opisała losowanie patrona na rok 1935. "Po przeżegnaniu zaczęło się ciągnienie patronów. Kiedy się zbliżyłam do obrazeczków, na których są napisani patroni, wzięłam bez namysłu, jednak nie czytając zaraz, chciałam się przez parę minut umartwić. - Wtem słyszę głos w duszy: ‘Jestem twoim patronem, czytaj’. W tej chwili spojrzałam na napis i przeczytałam: ‘Patron na rok 1935 - Najświętsza Eucharystia’. Serce mi zadrgało z radości" - brzmi fragment "Dzienniczka" opisujący ten moment.