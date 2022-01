Podczerwone. Pożegnanie wielkiego społecznika  

Uroczystości pogrzebowe Świętej Pamięci Kazimierza Jarończyka miały miejsce 3 stycznia w Podczerwonem, rodzinnej miejscowości zmarłego. - Niemal do ostatnich dni życia był aktywnym członkiem Rady Parafialnej, zawsze zabiegał o załatwienie wszystkich spraw. Spieszył innym z pomocą, choćby w rozwiązaniu tak zwanej "papierologii" - mówił ks. proboszcz Marek Łabuzek i nie krył przy tym swojego wzruszenia. Duchowny odczytał też list do metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego w sprawie przyznania zmarłemu Medalu Jana Pawła II dla zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej.

- Szefie! Zapamiętamy Cię jako wesołego i uśmiechniętego człowieka. Każdy dzień zaczynałeś od żartu, pamiętamy i te o Józku, co zrobił se operację plastyczną i o copce z Dzianisa, czy o górolu co pukoł do św. Piotra. Teraz - Szefie Ty tam pukasz. Nam tu teraz smutno, ale w niebie to dopiero mają wesoło - tak żegnała Kazimierza Jarończyka, jedna z pracownic BS w Czarnym Dunajcu.

Na początku swojej kariery pracował między innymi: w Urzędzie Gminy, później w Banku Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu, najpierw jako pracownik, a później przez trzy dekady jako jej prezes. Odszedł na emeryturę na początku 2021 r..- Był radnym gminnym, radnym powiatowym. Z chwilą powstania Powiatu pracował jako członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego. Był wieloletnim członkiem Rady Sołeckiej w swojej miejscowości Podczerwone. Przez wiele lat był w Radzie Duszpasterskiej, aktywnie uczestniczył w budowie Kościoła i cmentarza w swojej rodzinnej miejscowości - wspominał Tadeusz Czepiel, przewodniczący Rady Gminy Czarny Dunajec.

Zmarły był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, był w Zarządzie Gminnym OSP, sprawując między innymi funkcję skarbnika. W związku z odejściem na emeryturę, w dniu 22 marca 2021 roku był uroczyście żegnamy na Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec.

Uroczystości pogrzebowe uświetnili druhowie i delegacje OSP z pocztami sztandarowymi z jednostek z Gminy Czarny Dunajec, orkiestra dęta OSP Czarny Dunajec. Nie zabrakło pracowników banku i wielu przyjaciół zmarłego. W imieniu rodziny wszystkim za wspólną modlitwę i obecność na pogrzebie podziękował Michał Jarończyk, syn zmarłego i zarazem sekretarz gminy w Czarnym Dunajcu.