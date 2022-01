Znamy tegorocznych laureatów Medali św. Brata Alberta  

Medale św. Brata Alberta przyznawane są od 1997 roku przez Fundację im. św. Brata Alberta z Radwanowic za niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Jak głosi komunikat kapituły, w tym roku postanowiono uhonorować Jerzego Dudka za działalność charytatywną oraz organizowanie turniejów na rzecz osób niepełnosprawnych, podopiecznych, m.in. Fundacji "Alma Spei" oraz Fundacji im. Brata Alberta, Grzegorza Waśniewskiego za wieloletnią działalność społeczną i charytatywną oraz za organizowanie kwest na rzecz osób niepełnosprawnych w Kanadzie oraz Ryszarda Brączka za wieloletnią działalność społeczną i udział w koncertach charytatywnych na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących.

Jerzy Dudek jest jednym z najbardziej utytułowanych, rozpoznawanych i darzonych sympatią polskich piłkarzy. "Charakter Jerzego Dudka ukształtowało niepoddawanie się mimo przeciwności losu oraz dom o tradycyjnych wartościach, z którego wyniósł szacunek do pracy. Postawa ta procentowała później w klubach i na boisku" - czytamy w udostępnionym przez Fundację im. św. Brata Alberta życiorysie sportowca, który jeszcze podczas gry w Realu Madryt zaangażował się wraz z kolegami z drużyny w akcję Szlachetna Paczka.

Piłkarz założył fundację "Dobry Start - sport przyszłością", której celem jest promocja sportu poprzez budowanie boisk i wspieranie wydarzeń sportowych. "Pan Jerzy bardzo wspierał różnego rodzaju działania charytatywne. W wielu uczestniczy do dziś" - opisuje kapituła medalu. Organizował pomoc dla Fundacji "Alma Spei" prowadzącej w Krakowie hospicjum dziecięce oraz aktywnie działał na rzecz stowarzyszenia SIEMACHA. Od wielu lat wspiera również osoby niepełnosprawne intelektualnie z Fundacji im. św. Brata Alberta. Był ambasadorem organizowanych w Krakowie Światowych Dni Młodzieży 2016.

- Grzegorz Waśniewski to barwna postać - mówił o kolejnym z laureatów ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Działający w Kanadzie społecznik pochodzi z Warmii, a jego ojciec Bonifacy był w czasach stalinowskich więźniem politycznym. - W 1972 r. Grzegorz otrzymał wezwanie do wojska. Ze względu na swoje przekonania odmówił służby wojskowej, za co skazany został na 3 lata więzienia. Karę odbywał w więzieniu w Olsztynie, w tym samym, co jego ojciec - opowiadał prezes radwanowickiej fundacji.

Laureat medalu po ślubie wyjechał z żoną do jej rodziny w Kanadzie. Od przeszło 40 lat mieszka w mieście Guelph w prowincji Ontario. Jest tam aktywnym działaczem polonijnym i społecznym. W 2008 roku założył Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego "Orzeł Strzelecki", którego do dziś jest komendantem. Stowarzyszenie to podejmuje wiele akcji patriotycznych i społecznych wśród Polonii kanadyjskiej. Dba o pamięć o żołnierzach "Błękitnej Armii" Józefa Hallera, pochowanych na jedynym polskim cmentarzu wojskowym, leżącym niedaleko wodospadu Niagara.

Od kilkunastu lat Grzegorz Waśniewski wspiera również ogólnopolską Fundację im. św. Brata Alberta, organizując stałe kwesty i kiermasz na rzecz jej niepełnosprawnych podopiecznych. Promuje także ich rękodzieło i prace artystyczne. Jest przez wszystkich nazywany "Marszałkiem", gdyż na spotkaniach w kraju i za granicą występuje w mundurze legionowym. Na uroczystościach patriotycznych odgrywa też rolę Józefa Piłsudskiego.

Ryszard Brączek jest krakowianinem, który wraz z Lidią Jazgar stworzył zespół muzyczny "Galicja". Jest autorem muzyki i tekstów piosenek grupy, która istnieje do dziś, koncertuje z powodzeniem w kraju i za granicą, a niedawno obchodziła 35-lecie działalności. Muzyk współpracuje przy wielu projektach, tworząc muzykę teatralną i filmową, czy związaną z sacrum. Od wielu lat wspólnie z Lidią Jazgar koncertuje charytatywnie na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Warto wymienić stałą artystyczną współpracę z Fundacją im. Brata Alberta, Hospicjum św. Łazarza, Szpitalem Dziecięcym w Prokocimiu czy Wolontariatem św. Eliasza.

W roku 1997, jako pierwszy, medal otrzymał kard. Franciszek Macharski. Wśród laureatów są duchowni, rzecznicy praw obywatelskich, aktorzy, piosenkarze, sportowcy podróżnik i polarnik, restaurator oraz kompozytor.

Medal, przedstawiający św. Brata Alberta przytulającego dzieci, zaprojektowany został przez Krzysztofa Sieprawskiego, mieszkańca Schroniska dla Niepełnosprawnych Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach.

Wręczenie wyróżnień odbędzie się w poniedziałek 28 marca w trakcie 22. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Albertiana", organizowanego przez Fundację im. św. Brata Alberta oraz Fundację Anny Dymnej "Mimo Wszystko".