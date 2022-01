Po ponad 15 latach działalności jako Miejska Instytucja Kultury Balet Dworski "Cracovia Danza" doczekał się siedziby z prawdziwego zdarzenia. I choć musiał zejść dwa piętra pod ziemię, to warto było!

Dzięki staraniom i determinacji Katarzyny Olesiak, szefowej Wydziału Kultury UMK, od nowego roku balet działa na Szlaku pod numerem 67 na parterze (tam mieści się bardziej reprezentacyjna część pomieszczeń) i na dwóch podziemnych kondygnacjach, gdzie są sale do ćwiczeń, garderoby, zaplecze i magazyny. Wszystko wyremontowane, przystosowane do potrzeb tancerzy, kostiumologów i... strojów, których kolekcję zespół zgromadził przez lata działalności, a które nareszcie - po przeprowadzce do nowych, przestronnych magazynów - mogą odetchnąć od dotychczasowego ścisku.

Zespół ćwiczy już w dwóch salach baletowych, bo zaraz premiera! Przez dwa lata pandemii Cracovia Danza stał się w dużym stopniu baletem internetowym. Pomogło w tym własne studio filmowe. Dzięki niemu spektakl "Kozaki, czyli oszustwo ukarane" z muzyką Antoniego Harta i choreografią Leszka Rembowskiego, pokazany po raz pierwszy w 1784 r., a po 200 latach zrekonstruowany przez krakowskich tancerzy (premiera była przygotowana na jesień 2020 r.), mógł mieć premierę online. Teraz, czyli 17 stycznia, zostanie po raz pierwszy zaprezentowany na żywo, na scenie teatru Variété.

Plany na cały nowy rok są bogate. Odbyć się mają trzy premiery: "Pan Molier prosi do tańca" w ramach Francuskiego Roku Molierowskiego w Krakowie, "Nie ma to jak zdroje" w pijalni w Krynicy oraz "Mickiewicz. Romanse wileńskie". Przygotowywane są także wyjazdy zagraniczne, Festiwal Tańców Dworskich "Cracovia Danza", pokazy plenerowe, warsztaty, produkcja kolejnych odcinków filmowego cyklu "Kraków tańcem malowany", a także serii krótkich filmów "Kobiety Krakowa".

Szefowa baletu Romana Agnel, choć mówi, że zespół "nareszcie czuje się u siebie", nie chce się w swoich podziemiach zamykać. - Jest to też miejsce otwarte na warsztaty dla wszystkich chętnych - i seniorów, i tych najmłodszych, i młodzieży; taka oferta też powstanie - obiecuje.

A gdyby sytuacja pandemiczna się pogorszyła, Cracovia Danza Film Studio we współpracy z TVP3 Kraków da radę, tak jak dawał radę do tej pory. W podziemiu i na powierzchni.