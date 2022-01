Paulini inaugurują obchody 550-lecia obecności na Skałce  

Podczas Mszy św. zakonnicy odśpiewali "pawełki", czyli historię życia swojego patrona św. Pawła Pustelnika.

- Chcemy dziękować Bogu za obecność na Skałce od 550 lat. Jesteśmy jednym z dwóch - obok Jasnej Góry - klasztorów, gdzie ta obecność była nieprzerwana, mimo wojen, niewoli, prześladowań, powstań i zaborów - mówi przeor krakowskiego klasztoru na Skałce o. Mariusz Tabulski.

Fundacji klasztoru na Skałce dokonał kanonik królewski Jan Długosz, a potwierdził ją na Wawelu król Kazimierz Jagiellończyk. Jak zapisał Długosz w swojej "Kronice", uzyskał on "prawo założenia zakonu braci pustelników św. Pawła, pierwszego eremity, wyznających regułę św. Augustyna, ponieważ oni, praktykując jedno i drugie życie, mianowicie czynne i kontemplacyjne, są bardzo pożyteczni dla Kościoła Bożego".

- Jan Paweł II powiedział młodzieży w 1991 r. na Skałce: "Urządziliśmy im pustelnię". Przyprowadził wówczas na Jasną Górę 2 mln młodych ludzi! Zakon rozwijał się jako pustelniczy przede wszystkim na terenie Bałkanów, Węgier, dzisiejszej Chorwacji. W Polsce łączyliśmy charyzmat kontemplacyjny z czynnym. To powodowało, że zajmowaliśmy się ludźmi, którzy osiedlali się wokół naszych klasztorów, i idziemy do miast, jak Łódź, Świdnica, Wrocław, gdzie tworzymy miejsca, które są rodzajem oaz - wyjaśnia o. Tabulski.

W programie obchodów jubileuszu ważnym wydarzeniem będzie coroczna procesja św. Stanisława z katedry na Wawelu do klasztoru na Skałce. 22 czerwca, czyli w dniu, kiedy przypada dokładna rocznica podpisania umowy fundacyjnej, odbędzie się Msza św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego. Dwa dni później zakonnicy planują przy Ołtarzu Trzech Tysiącleci koncert przygotowany przez Operę Krakowską. - 9 lipca będziemy na Wawelu dla upamiętnienia dnia, kiedy król w katedrze potwierdził fundację. Zejdziemy wówczas do grobów królewskich i będziemy modlić się za naszych darczyńców. Warto dodać, że król Kazimierz Jagiellończyk i cała jego rodzina, również św. Kazimierz Królewicz, zostali przyjęci do tzw. konfraterni paulińskiej - dodaje przeor skałeczny. W programie wydarzeń jubileuszowych są również spotkania ewangelizacyjne, warsztaty dla młodych, wystawy i konferencja naukowa.

Skałka to legendarne miejsce męczeństwa św. Stanisława, biskupa i męczennika, do którego pielgrzymuje cała Polska. Znajduje się tutaj również Narodowy Panteon. W Krypcie Zasłużonych, zlokalizowanej w podziemiach bazyliki, spoczywają m.in. Stanisław Wyspiański, Adam Asnyk, Karol Szymanowski czy Czesław Miłosz. Przy klasztorze na Skałce mieści się od XVII w. Paulińskie Kolegium Teologiczne - dziś Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów, skąd posyłani są na cały świat paulińscy kapłani misjonarze. Zakon jest dziś obecny w 17 krajach na czterech kontynentach.