Zapisy (do 2 lutego) odbywają poprzez stronę internetową www.bieg.nowytarg.pl. 4 lutego zgłoszenia będzie można składać osobiście w biurze zawodów na lotnisku w Nowym Targu (od godz. 11.00 do 18.00), a 5 lutego od godz. 8.00 do 10.30.

Trasa XI edycji zawodów poprowadzona zostanie tradycyjnie wokół rezerwatu przyrody Bór Na Czerwonem.

Start i meta znajdować się będą na lotnisku w Nowym Targu. Uczestnicy będą mieli do pokonania - stylem klasycznym - bardzo malowniczą trasę 30-, 15- lub 6-kilometrową.

Dla wszystkich uczestników przewidziano pakiet startowy, medale oraz upominek z logo biegu. Na najszybszych czekać będą puchary oraz nagrody rzeczowe. W tym roku zwycięzcy kategorii OPEN wśród kobiet i mężczyzn na dystansie 30 km otrzymają puchar prezesa Alior Banku, a ich konto zasili nagroda finansowa w wysokości 5 tys. zł! Nie zabraknie również nagród pieniężnych w kategorii OPEN na dystansie 15 km, które ufunduje nowotarski burmistrz.

Zawodnicy niepełnoletni nie mogą brać udziału w biegu na dystansie 30 km.