Dominikanie rozpoczynają kapitułę  

Uroczystą Mszą św. do Ducha Świętego rozpoczyna się dzisiaj w krakowskim konwencie Świętej Trójcy kapituła prowincjalna Zakonu Kaznodziejskiego.

Kapituła zgromadzi 54 braci: przeorów oraz delegatów wybranych w klasztorach i kolegiach wyborczych w Polsce i za granicą. Przez najbliższe dwa tygodnie będą oni debatować i podejmować decyzje "dotyczące życia braterskiego i apostolskiego oraz dobrego zarządzania prowincją", jak czytamy w "Księdze konstytucji i zarządzeń braci Zakonu Kaznodziejów".

Uczestnicy słuchają sprawozdań prowincjała, przeorów i innych braci, pełniących w prowincji ważne funkcje, odpowiedzialnych m.in. za formację nowicjatu czy braci studentów, za studia, powołania, za Rodzinę Dominikańską. Przygotowują także plany I koncepcje na kolejne lata.

W czasie kapituły zostanie wybrany prowincjał polskich dominikanów na najbliższe czterolecie, a także rada prowincji. Po dwóch tygodniach nowo wybrany prowincjał i sześciu definitorów zajmą się szczegółowo kwestiami omawianymi wcześniej przez zgromadzenie plenarne. Do ich kompetencji należy "dokonywanie napomnień, zarządzeń, deklaracji i wniosków” oraz „wydawanie asygnat i powierzanie oficjów lub zadań, zgodnie z naszymi ustawami".

Wydarzenie wspiera modlitewnie inicjatywa świeckich dominikanów pod hasłem "Ogarnij Kapitułę". Aby się do niej włączyć, należy wejść na stronę OgarnijKapitule.pl i wylosować ojca, za którego uczestnik akcji modlić się będzie do końca kapituły, czyli do 19 lutego, za wstawiennictwem św. Jacka, patrona Polskiej Prowincji Dominikanów. Do inicjatywy można dołączyć w każdym momencie jej trwania.

Kapituła zakończy się 19 lutego w obecności generała zakonu o. Gerarda Timonera OP oraz jego asystentów. Do Krakowa przybędą z powrotem wszyscy członkowie kapituły. Tego dnia specjalnym obrzędem rozesłania braci rozpocznie się jednocześnie jubileusz 800-lecia przybycia dominikanów do Polski.

Kapituła jest najwyższą władzą w prowincji. Zbiera się zwykle w Krakowie, najstarszym polskim klasztorze dominikańskim, przy grobie św. Jacka.