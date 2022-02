Wzięli w nim udział znakomici artyści: Renata Żełobowska-Orzechowska, Mariusz Pędziałek, Dorota Imiełowska, Łukasz L. Pawlikowski, Martyna Miodońska, Anna Klimczyk, Paweł Czarakcziew. Nie zawiedli jak zwykle zaprzyjaźnieni z profesorem Skalskim śpiewacy i muzycy z Piwnicy Pod Baranami: Ola Maurer, Rafał Jędrzejczyk, Marek Michalak, Tamara Kalinowska, Agata Półtorak i Jacek Wójcicki oraz Krakowska Młoda Filharmonia pod dyr. Tomasza Chmiela i soliści Opery Krakowskiej - Agnieszka i Tomasz Kukowie. Niestety, część zapowiedzianych wykonawców nie mogła wystąpić z powodu choroby. Covid przechodzi obecnie także sam prof. Skalski, którego zastąpił prof. Tomasz Mroczek. To właśnie on, wraz z Jolantą Janus, prowadził koncert.

Profesor Dorota Dróżdż, szefowa dziecięcej nefrologii, dziękując za ofiarność darczyńców, opowiedziała o działalności kierowanej przez nią kliniki i jej potrzebach. Liczba dzieci z chorobami nerek rośnie, choroby te, jeśli nie są leczone, prowadzą do poważnych schorzeń także w wieku dorosłym. Niestety, problemy finansowe nie pozwalają niekiedy na stosowanie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia.

Koncert zakończyła tradycyjnie już wykonywana na finał muzyka Ennio Morricone z filmu "Misja". Bo misja, którą realizują zbierający fundusze ludzie i organizacje, trwa. I choć charytatywna działalność społeczników, wspierających ich firm, instytucji i artystów nie zastąpi działania państwa, to może bardzo pomóc. Fakt, że podjęta kiedyś inicjatywa nie wypaliła się i co roku kolędy płyną do nieba, a pieniądze do skarbonki w kształcie serca, daje nadzieję na przyszłość.