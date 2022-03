Miłosierdzie nadzieją dla świata. Słabość człowieka  

Główne obchody jubileuszu zaplanowano od 13 do 17 sierpnia.

Tematem siódmej części rozważań autorstwa abp. Marka Jędraszewskiego, odbywających się pod hasłem "Miłosierdzie nadzieją dla świata" i opartych na fragmentach papieskiego Aktu zawierzenia, są słowa "Słabość człowieka".

- Nasze przygotowania zataczają coraz szersze kręgi. W ostatnim czasie dzięki bp. Robertowi Chrząszczowi dołączyło do nas wiele wspólnot z Brazylii. Cieszymy się też, że modlą się z nami Róże Różańcowe, rodziny, a w tym miesiącu dołączy do nas młodzież z Grup Apostolskich - mówi ks. Zbigniew Bielas, rektor sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. - Wiele osób daje świadectwo, że to przygotowanie pozwala im głębiej przylgnąć do Jezusa Miłosiernego. Jak mówi ks. Jason Jones, rektor Diecezjalnego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Menevia w Walii: "To wspaniały dar dla Kościoła, zwłaszcza w tych trudnych czasach, by ulokować nadzieję w Bożym Miłosierdziu, by się Jemu zawierzyć". To wielka radość, kiedy takie sygnały płyną z całego świata - dodaje ks. Bielas.

W najbliższą niedzielę w przygotowania do jubileuszu można włączyć się, uczestnicząc w Godzinie Miłosierdzia oraz Mszy św. o godz. 15.20. Transmisja będzie dostępna: w TVMiłosierdzie (www.milosierdzie.pl), na kanale YouTube sanktuarium, w Telewizji EWTN Polska oraz w Telewizji Republika.

Przygotowania do 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu zostały zainaugurowane podczas VIII Pielgrzymki Czcicieli Bożego Miłosierdzia w sierpniu 2021 r. Od tego czasu w każdą niedzielę po 17. dniu miesiąca w bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach trwa modlitwa z rozważaniem poszczególnych słów papieskiego Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Do tej pory do przygotowań dołączyło już ponad sto miejsc kultu Bożego Miłosierdzia ze wszystkich kontynentów i wciąż dołączają nowe.

Zainteresowani otrzymywaniem materiałów z przygotowania do jubileuszu mogą napisać pod adres info@milosierdzie.pl.