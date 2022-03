Ojciec Paweł Klimczak OP po raz pierwszy przewodniczył Mszy św. jako przełożony klasztoru Zakonu Kaznodziejskiego w Krakowie. Wcześniej odbyła się jego instalacja jako przeora wspólnoty.

W homilii wspomniał, że krakowscy dominikanie modlili się o dobry wybór przeora 14 lutego, w święto apostołów Słowian świętych Cyryla i Metodego. Jak podkreślał, w postawie misjonarzy dotknęły go dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest braterstwo. - Misja zaczyna się od wspólnoty, od braci, którzy uczą się życia Ewangelią. Ewangelia wtedy staje się żywa, nie jest tylko przekazem, nie jest ideą, którą próbujemy innym przekazać, ale czymś żywym - wyjaśniał dominikanin. Przyznał, że "to, co żywe, jest trudne, jest nie do przewidzenia, nie zawsze dopasowuje się do przepisów i oczekiwań". - Taka jest Ewangelia, takie jest życie, takie staje się braterstwo dla tych, którzy chcą przyjąć słowo Jezusa. Od tego zaczyna się misja - przekonywał. - Tak ma być z nami, jeśli chcemy iść do świata z Ewangelią, która nie jest nasza, ale jest żywą Ewangelią Jezusa Chrystusa - dodał.

Druga rzecz, na którą zwrócił uwagę, to fakt, że apostołowie Słowian uczyli się języka ludzi, do których szli. W tym też języku próbowali pokazać Jezusa tym, którzy Go nie znali. Jak podkreślał, jest to wskazanie, by "iść z Ewangelią do świata, którego trzeba się nieustannie uczyć, by być blisko człowieka z jego pytaniami, wątpliwościami, w jego języku, który wciąż się zmienia".

- To jest odpowiedź, jak być blisko innych w świecie, w którym coraz mniej ludzi wierzy w Chrystusa, gdy słabnie wiara tych, których kochamy. To jest odpowiedź, by zbliżyć się do nich, próbować ich zrozumieć, by doświadczenie Boga żywego przekazać im w zrozumiały dla nich sposób - podkreślał.

Ojciec Paweł Klimczak OP był dotychczas rektorem Kolegium Filozoficzno-Teologicznego, głównego ośrodka studiów polskiej prowincji Zakonu Kaznodziejskiego.

Nowy przeor krakowskich dominikanów pochodzi z Rzeszowa. Do zakonu wstąpił w roku 1994. W 2001 roku obronił pracę magisterską z teologii moralnej na Wydziale Teologicznym ówczesnej PAT w Krakowie. Następnie studiował we Fryburgu Szwajcarskim. W roku 2012 obronił pracę doktorską poświęconą chrystologii św. Tomasza z Akwinu. Jego teologiczne zainteresowania dotyczą przede wszystkim chrystologii, teologicznej refleksji Akwinaty, a także średniowiecznej egzegezy Pisma Świętego.

Funkcję przeora krakowskiego o. Klimczak objął w miejsce o. Łukasza Wiśniewskiego, który został wybrany prowincjałem w trakcie zakończonej 19 lutego Kapituły Prowincjalnej.