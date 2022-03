Muzyczna modlitwa o pokój na Ukrainie  

Powstały wersje w języku polskim i ukraińskim. - Przez nagranie tego utworu razem z chórem Voce Angeli, działającym przy krakowskiej bazylice franciszkanów, oraz tamtejszym organistą Michałem Piechnikem i zakonnikami chcemy wyrazić solidarność z tymi, którzy może w obecnej chwili z uwagi na ogrom doświadczanych cierpień sami nie mają już sił, by się modlić - tłumaczy kompozytor.

Wskazuje, że pieśń powstała z porywu serca. - Po tym, jak dowiedziałem się o ataku Rosji na ziemie ukraińskie, poczułem, że potrzeba modlitwy, która wesprze Ukraińców. Modlitwy o pokój. I stworzyłem muzyczną wersję takiej modlitwy - opisuje P. Pałka.

Tekst utworu nie jest długi, jednak znalazły się w nim bardzo konkretne sformułowania. - Pieśń zaczyna się wołaniem o to, by Bóg przymnożył nam wiary oraz zmiłował się nad nami. Następnie padają słowa prośby o ochronę i rozlanie nad ludzkością Jego pokoju - zarówno tego w kontekście wojny w Ukrainie, jak i tego potrzebnego w naszych sercach na co dzień - tłumaczy twórca.

Pieśń kończy zawołanie do Matki Bożej, która jest przecież Królową Pokoju. - To ważne odniesienie, gdyż Maryja, która stała pod krzyżem Jezusa, doskonale wie, co to znaczy współcierpieć. I myślę, że podobnie teraz współcierpi z mieszkańcami Ukrainy i chce w ich serca wlewać nadzieję i pokój - wskazuje kompozytor.

Ma nadzieję, że utwór zostanie rozpowszechniony jak najszybciej i stanie się istotną częścią szeregu inicjatyw wspierających Ukrainę. Powstają też już jego tłumaczenia na kolejne języki. - Słowa modlitwy połączone z muzyką naprawdę potrafią niezwykle poruszać serca. Muzyka łagodzi obyczaje - ufamy, że ta muzyczna modlitwa przyczyni się poprzez jej wykonywanie do tego, że Bóg ześle pokój na ziemie ukraińskie, a także serca wielu ludzi, którzy go potrzebują - podsumowuje P. Pałka.

Po odpowiednim przygotowaniu efekt wczorajszych nagrań zostanie niebawem udostępniony na stronie www.franciszkanie.pl.