"Pomnik Ofiar Jana Pawła II" - fałszywe określenie w Mapach Googla  

W aplikacji Google Maps zmieniono nazwę pomnika Jana Pawła II stojącego przy katedrze na Wawelu. Po wpisaniu do wyszukiwarki np słów: "pomnik Jana Pawła II katedra wawelska" w sekcji Mapy wyświetla się napis: "Pomnik Ofiar Jana Pawła II - Wawel 3". Taka sama nazwa wyświetla się przy lokalizacji pomnika na samej mapie.

Takie same określenia pojawiły się przy określeniu pomników Jana Pawła II w Nowym Sączu i Sosnowcu. Od kilku lat internauci mogą proponować zmiany w określeniu miejsc na Mapach Googla. Miało to w zamierzeniach twórców aplikacji pomóc w lepszym opisie na mapach. Stało się już jednak w 2018 r. okazją do nadużyć, wprowadzających w błąd.

O zmianę określenia zabiegają krakowska Kuria Metropolitalna oraz internauci. "Zmiana nazwy tego pomnika jest nie tylko niegodna, ale przede wszystkim uważam to za przestępstwo. Dlatego postanowiliśmy podjąć odpowiednie kroki z tym związane. Już podjęliśmy też kroki, aby jak najszybciej zmienić tę nazwę. Ta batalia trwa już od kilku dni. Wiemy, że niestety Google nie działa tak szybko i nie jest skłonny do zmiany tej nazwy" - powiedział dla Radia Kraków ks. Łukasz Michalczewski, dyrektor Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej.

Także internauci zabiegają o zmianę. Rozsyłany jest tekst instrukcji dla użytkowników Map Googla. Po kliknięciu w wyszukiwarce w obecną, fałszywą nazwę pomnika, pod spodem pojawi się określenie: "Zaproponuj zmianę". Po kliknięciu w ten napis pojawi się pole nazwy z fałszywym określeniem. Należy tam wpisać: "Pomnik Jana Pawła II" i kliknąć w słowo "opublikuj".