Tauron Arena dla uchodźców  

Szczegóły podali wczoraj wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita i prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski. - W związku z napływem uchodźców do Krakowa powstał problem załatwienia wszystkich spraw związanych z normalnym funkcjonowaniem w mieście. W związku z tym od jutra uruchamiamy w Tauron Arenie punkt, w którym obywatelom Ukrainy będzie nadawany numer PESEL. Oprócz tego będzie też stanowisko ZUS, a także punkt Centrum Świadczeń Socjalnych, które będzie się zajmowało załatwianiem spraw związanych z wydawaniem świadczenia 300 zł, przysługującego każdemu, kto po 24 lutego przekroczył granicę Polski i posiada status uchodźcy. Dla chętnych do podjęcia pracy będzie również punkt Grodzkiego Urzędu Pracy - w tej chwili mamy prawie 1000 ofert. Obecne będzie także stanowisko, na którym rozwiązywane będą problemy związane z edukacją - powiedział prezydent Majchrowski.

Tauron Arenę wybrano m.in. ze względu na to, że jest dobrze skomunikowana z innymi częściami miasta i dobrze widoczna. Punkt obsługi będzie działał od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 20. Wśród obsługi będą m.in. osoby znające język ukraiński.

Wojewoda małopolski poinformował także, że sprawa rejestracji uchodźców z Ukrainy i załatwiania innych spraw urzędowych nie ogranicza się tylko do Krakowa, lecz dotyczy całej Małopolski. - Aby ułatwić małopolskim samorządom realizację zadania, przeprowadziliśmy szkolenia dotyczące rejestracji obywateli Ukrainy i nadawania im numerów PESEL. M.in. 14 marca odbyło się szkolenie organizowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym wzięły udział wszystkie małopolskie gminy (ok. 300 osób). Także dziś pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich wraz z Wydziałem Spraw Cudzoziemców MUW w Krakowie przeprowadzili kolejne szkolenie dla wszystkich gmin. Odbyło się również spotkania online pracowników gmin z pracownikami MSWiA. Dodatkowo KPRM i MSWiA opracowały filmy szkoleniowe przedstawiające bardzo dokładnie sposób rejestracji Ukraińców oraz dokładną instrukcję użytkownika. Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich na bieżąco udzielają wsparcia, odpowiadając na pytania gmin - poinformował Ł. Kmita.

W Krakowie przebywa obecnie prawdopodobnie ok. 100 tys. uchodźców z Ukrainy. Drugie tyle obywateli Ukrainy przyjechało tu już wcześniej.