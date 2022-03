Pogrzeb Zofii Gołubiew  

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w bazylice Mariackiej. Przy trumnie z ciałem zmarłej odprawiono Mszę św. pod przewodnictwem ks. Dariusza Rasia, archiprezbitera bazyliki Mariackiej. Odczytano list od prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. "Żegnamy dziś wybitną osobistość polskiego życia kulturalnego, wyrażamy wdzięczność za wszystko, co śp. Zofia Gołubiew zrobiła dla Polski, polskiej kultury, dla rozwoju polskiego muzealnictwa" - napisał prezydent w liście odczytanym przez Macieja Wilamowskiego, dyrektora biura Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa. Zmarła była wieloletnią, aktywną członkinią SKOZK.

Pochowano ją w nowej Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim. Słowa pożegnania wygłosił prof. Andrzej Szczerski, obecny dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. - Była dla nas wszystkich w Krakowie i w całej Polsce osobą niezwykle ważną. Dla osób z naszego muzeum była przede wszystkim panią dyrektor, która prowadziła muzeum przez 15 lat. Będziemy ją pamiętali przede wszystkim w ten sposób. Kiedy mówimy o niej, słowo "dyrektor" pojawia się zawsze, ale nie jest tylko i wyłącznie określeniem funkcji administracyjnej, ale określeniem osoby, która miała poczucie misji i przekonanie o poświęceniu dla tej instytucji. To słowo określające kogoś, kto traktuje pracę w muzeum jako powinność, służbę instytucji kultury jako najważniejsze wyzwanie swojego życia - mówił prof. Szczerski.

Dla uczczenia pamięci zmarłej, która była m.in. wyróżniona wysokim odznaczeniem ukraińskim - Orderem Świętej Olgi, jej rodzina ogłosiła na portalu www.zrzutka.pl, zbiórkę pod hasłem "Na ratunek ukraińskiemu dziedzictwu kulturowemu - w imieniu Ś.P. Zofii Gołubiew". "My, najbliższa rodzina Zofii Gołubiew, jesteśmy przekonani, że rozpoczęłaby działania na rzecz ratowania, a później, po zwycięstwie Ukrainy, do zabezpieczania i odnowy dóbr kultury. Dlatego - chcąc w imieniu Zofii Gołubiew podziękować za honor wyróżnienia Orderem Księżnej Olgi - postanowiliśmy stworzyć tę zbiórkę, która dzięki ofiarności społecznej może przyczynić się do ochrony kultury ukraińskiej w dobie działań wojennych, a także do jej odbudowy po zakończeniu konfliktu" - napisali organizatorzy. Zbiórka potrwa jeszcze 27 dni. Do dzisiaj wpłacono 6 tys. zł z zaplanowanej sumy 20 tys. zł. Po zakończeniu zbiórki, zebrana kwota zostanie przekazana Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (angielski skrót nazwy - OWH). Ta organizacja koordynuje obecnie pomoc dla ukraińskich miast światowego dziedzictwa w tym Lwowa oraz dla całej Ukrainy. Celem akcji jest wsparcie zabezpieczenia zabytków kultury na Ukrainie zagrożonych zniszczeniem w trakcie toczącej się wojny. Zebrane środki pozwolą na zakup między innymi: gaśnic pianowych i proszkowych, koców gaśniczych i innych niepalnych tkanin gaśniczych, wełny mineralnej do ochrony witraży i okien w muzeach, hełmów strażackich, odzieży niepalnej oraz wspieranie prac ratowniczych (bezpieczne przechowywanie przedmiotów lub archiwów, scalanie uszkodzonych budynków, zabezpieczanie terenu, zbieranie materiałów nadających się do ponownego wykorzystania itp.) a także prac renowacyjnych po zakończaniu działań wojennych. Kraków będzie pełnił rolę centrum logistycznego, dla tej inicjatywy, zapewniając magazynowanie materiałów, które mają być zakupione i dostarczone z różnych miejsc, oraz organizując transport w kierunku granicy ukraińskiej.

