Czarny Dunajec. Lekcje przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy  

Ewa Palenik, dyrektor SP Czarny Dunajec nie ukrywa, że wymagało to trochę logistyki, ale się udało.

- Nawet trochę na nich pokrzyczałam i powiedziałam, że będą mieć zadania domowe, a tak zwany tydzień ochronny nie może trwać w nieskończoność - żartuje pani dyrektor.

Pani dyrektor może liczyć nie tylko na organ prowadzący placówkę, którym jest Urząd Gminy Czarny Dunajec, ale również na lokalnych przedsiębiorców i szereg osób dobrej woli. Zostawiają dary, a w czasie wolnym od nauki oferują atrakcje dla dzieci.

- Muszę podkreślić ogromny trud, jaki zadają sobie nauczyciele podczas przygotowania do tych zajęć. Nikogo nie trzeba było do nich szczególnie namawiać. To były piękne odruchy serc naszych pedagogów - przyznaje Iwona Wontorczyk, dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu. Pedagodzy w Czarnym Dunajcu mogą też liczyć na nauczycieli wspomagających kształcenie ukraińskich dzieci.

Więcej o lekcjach w Czarnym Dunajcu i pomocy niesionej dla Ukraińców przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Ruchu Światło-Życie i Grup Apostolskich będzie można przeczytać w nr 12. "Gościa Krakowskiego" na niedzielę 26 marca.