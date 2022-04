Kardynał przyjął zaproszenie do Krakowa, ponieważ nakładem wydawnictwa Esprit, organizatora wieczoru, oraz wydawnictwa AA, ukazały się dwie książki, których jest on autorem: "Jedność wiary. Odpowiedzialność Rzymu za Kościół powszechny” i "Prawda. Raport o stanie Kościoła". Spotkaniu, które poprowadził ks. Tomasz Jaklewicz, towarzyszyło hasło "Szukając prawdy i jedności". Pytał on o sprawy dotyczące problemów współczesnego Kościoła i świata; m.in. o wojnę w Ukrainie. Kardynał określił postawę Ukraińców jako "sprawiedliwą i uzasadnioną, zaznaczając, że każdy naród ma prawo i obowiązek bronić swego terytorium. Podkreślił też, że dyktatorzy nie mają ostatniego słowa, a łaska Boża jest silniejsza od nawet największego zła.

Zapytany o pojęcie synodalności, kard. Müller nazwał je abstrakcyjnym sformułowaniem, z którego próbuje się zrobić nadrzędną zasadę w Kościele, a tymczasem Chrystus umarł nie za zasady, ale za człowieka. Ubolewał również nad faktem, że kardynałowie - a więc najbliższe otoczenie papieża - są niedoinformowani o decyzjach podejmowanych przez synod.

Gość zwrócił także uwagę, iż głosy negujące prawdy wiary coraz częściej pochodzą od biskupów, co wprowadza zamęt pośród wiernych. Co więcej, niektóre z tych głosów mają charakter jawnie heretycki, a Kościół ulega protestantyzacji w imię postępu i nowoczesności. Jako przykład kardynał wskazał na kraje skandynawskie, gdzie wprowadzono ordynację kobiet i małżeństwa jednopłciowe, a pomimo to liczba wiernych ciągle maleje. - Tu nie chodzi o modę, tylko o prawdę. Trzeba umieć pokazać błądzącym, że się mylą. Jeśli wierzący popada w zwątpienie, to ja mam postarać się, aby on to przezwyciężył. Musimy prowadzić innych i sami też dać się prowadzić prawdzie - podsumował dodając, że papież powinien twardo bronić podstawowych praw, ale np. w kwestii poszczególnych rytów liturgicznych kard. Müller zaleca elastyczność.

Kard. Gerhard Müller pełnił funkcję biskupa diecezjalnego Ratyzbony (2002-2012) oraz prefekta Kongregacji Nauki Wiary i przewodniczącego Papieskiej Komisji Ecclesia Dei (2012-2017). W 2017 r. otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.