Medale przyznawane są od 1997 roku przez Fundację im. św. Brata Alberta z Radwanowic za niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Wręczenie wyróżnień odbyło się w poniedziałek w trakcie 22. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Albertiana 2021", organizowanego przez Fundację im. św. Brata Alberta oraz Fundację Anny Dymnej "Mimo Wszystko".

Jak przypomniał podczas uroczystości ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, 20 lat temu Medal św. Brata Alberta odbierała parafia katedralna w Charkowie. - Dzisiaj Charków, jak i wiele innych miast Ukrainy, jest niszczony i bombardowany, została zbombardowana też szkoła dla osób niewidomych i niepełnosprawnych, a jej dyrektor został ranny i dzisiaj jest w Polsce. Wielu wychowanków tej szkoły, naszych przyjaciół, także z tej parafii, trafiło do Polski, do różnych placówek, a następni napływają - mówił prezes Fundacji św. Brata Alberta.

- Występowały tu w ramach festiwalu różne zespoły z Europy Wschodniej: z Ukrainy - ze Lwowa, Żytomierza i Charkowa - ale także zespoły z Moskwy i z Azerbejdżanu. Dzisiaj jesteśmy świadkami tych strasznych wydarzeń, ale mam nadzieję, że jest coś ważniejszego ponad podziałami - to jest miłość Pana Boga i drugiego człowieka. Wręczając te medale pamiętamy o wszystkich laureatach i uczestnikach festiwalu, którzy są teraz na wschodzie, uciekają lub w inny sposób doznają cierpienia - podkreślał ks. Isakowicz-Zaleski.

Medale wręczał bp Damian Muskus OFM wraz ministrem pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych Pawłem Wdówikiem. - Są dwa słowa, które najlepiej definiują miłość. To pokój i dobro, charakterystyczne dla duchowości franciszkańskiej. Pokoju potrzebujemy, by realizować marzenia i myśleć o przyszłości, co dziś sobie uświadamiamy, patrząc na to, co dzieje się w Ukrainie. Dobro jest potrzebne, by godnie żyć. I nie mam na myśli tylko gestów materialnych, ale przede wszystkim życzliwość, uśmiech, dobre słowo. Tak miłość bliźniego rozumieją laureaci i taką miłością żyją, za co im dziękuję - mówił krakowski biskup pomocniczy.

W tym roku uhonorowano Jerzego Dudka za działalność charytatywną oraz organizowanie turniejów na rzecz osób niepełnosprawnych, podopiecznych, m.in. Fundacji Alma Spei oraz Fundacji im. Brata Alberta, Grzegorza Waśniewskiego za wieloletnią działalność społeczną i charytatywną oraz za organizowanie kwest na rzecz osób niepełnosprawnych w Kanadzie oraz Ryszarda Brączka za wieloletnią działalność społeczną i udział w koncertach charytatywnych na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących.