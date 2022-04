O programie uroczystości zaplanowanych na kilka miesięcy mówił w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym "Księżówka" bp Artur Miziński, sekretarz generalny Episkopatu Polski. - Nadarza się piękna i symboliczna okazja, by wrócić do tamtych wydarzeń, które na zawsze wpisały się w pamięć Polaków. Jeszcze raz sięgniemy po naukę św. Jana Pawła II. Musimy też zrobić wszystko, aby przedstawić ją młodemu pokoleniu - mówił bp Miziński.

Hierarcha podczas konferencji prasowej przekazał informację, że do Zakopanego 6-7 czerwca przyjadą biskupi, by wziąć udział w 392. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski i jubileuszu papieskim. Ich głównym punktem będzie Msza św. o godz. 18. pod Wielką Krokwią. To właśnie tam w 1997 r. Jan Paweł II odprawił Eucharystię z udziałem tysięcy wiernych, tam też przedstawiciele społeczności tatrzańskiej złożyli Ojcu Świętemu hołd górali.

Podczas pobytu na Podhalu polscy hierarchowie będą pielgrzymować do Ludźmierza, gdzie w tamtejszym sanktuarium 7 czerwca o godz. 7.30 odprawią Mszę św. Papież Jan Paweł II w czerwcu 1997 r. poprowadził z Ludźmierza Różaniec, który był transmitowany na cały świat.

Dziekan zakopiański ks. Bogusław Filipiak przedstawił szereg wydarzeń, które zaplanowano w ramach rocznicy papieskiej wizyty. Głos zabrała także Joanna Staszak, naczelnik Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta Zakopane.

- Działania związane z papieską rocznicą wspiera także marszałek Witold Kozłowski, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim przygotowujemy muzyczną niespodziankę. Kiedy występ poszczególnych artystów będzie potwierdzony, przedstawiamy szczegóły tego przedsięwzięcia - mówił ks. Łukasz Michalczewski, rzecznik Kurii Metropolitarnej w Krakowie.

Z 8 na 9 kwietnia odbędzie się Ekstremalna Droga Krzyżowa Drogą Papieską z Zakopanego do Ludźmierza. Tak został nazwany odcinek lokalnej drogi, którą w 1997 r. swoim papamobile przejechał Jan Paweł II. Na 10 kwietnia zaplanowano Drogę Krzyżową z udziałem wiernych ze wszystkich zakopiańskich parafii. Zakopiańczycy większość stacji rozważać będą na Krupówkach.

W ramach papieskiego jubileuszu w zakopiańskiej Księżówce można już oglądać wystawę pt. "Co ja z wami mam. Duszpasterstwo turystyczne ks. Karola Wojtyły". Ekspozycja będzie dostępna aż do września. - Wystawa ma przypomnieć i przybliżyć chwile górskiego wędrowania, kajakowych spływów czy narciarskich zjazdów, przeplatanych momentami kontemplacji, modlitwy i duchowej refleksji papieża z Polski - mówi ks. Leszek Mirek, dyrektor Księżówki. Wystawę można było wcześniej oglądać w Krakowie. Ponadto przy Księżówce zostanie zaprezentowana wystawa z cytatami św. Jana Pawła II.

Pobyt św. Jana Pawła II pod Tatrami w 1997 r. zostanie też upamiętniony poprzez organizację wielu koncertów. Pierwszy z nich zaplanowano na 1 maja. W sanktuarium Najświętszej Rodziny przy Krupówkach wystąpi Paulina Martini. Początek o godz. 20. Natomiast 15 maja o 12.30 w parafii pw. Miłosierdzia Bożego na Cyrhli odbędzie się koncert "Nie lękajcie się". Na 19 maja zaplanowano w zakopiańskim "Czerwonym Dworze" koncert Macieja Naczka (baryton liryczny).

Z kolei 4 czerwca o 18.00 w kościele Świętego Krzyża odbędzie się koncert "Turliki papieżowi". W tym samym dniu na Dolnej Równi Krupowej na plenerowej scenie przedstawiona zostanie opera góralska w czterech odsłonach - "Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu". 11 czerwca zespół Giewont da koncert dedykowany papieżowi w sanktuarium na Olczy i 12 czerwca w sanktuarium św. Antoniego na Bystrem. Na Bystrem duszpasterzują ojcowie bernardyni, którzy w tym roku obchodzą 120. rocznicę pobytu w Zakopanem.

Zaplanowano także szereg spotkań modlitewnych. 13 maja po uroczystościach maryjnych przejdzie ulicami Zakopanego procesja z Krzeptówek przez Krupówki do kościoła Świętego Krzyża. Weźmie w niej udział banderia konna. 22 maja o 17.30 odprawiona zostanie Msza św. z modlitwą uwielbienia "Otwórzcie drzwi Chrystusowi" w parafii pw. Miłosierdzia Bożego na Cyrhli. Z kolei na 3 czerwca na godz. 14 w kościele pw. Świętego Krzyża zaplanowano Dekanalny Dzień Chorego, w nawiązaniu do spotkania, które z papieżem odbyło się w tej świątyni 25 lat temu. Natomiast 4 czerwca w kościele Świętego Krzyża będzie czuwanie przez zesłaniem Ducha Świętego.

Do wydarzeń z czerwca 1997 r. będzie można wrócić także dzięki licznym wystawom. 18 maja przy tak zwanym oczku wodnym na Krupówkach zostanie zaprezentowana wystawa plenerowa "Na końcu zostałem góralskim papieżem". Od 31 maja do końca czerwca w parafii Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach będzie dostępna wystawa związana z 25. rocznicą konsekracji tej świątyni. 3 czerwca w wilii "Czerwony Dwór" zostanie otwarta wystawa fotograficzna Pawła Murzyna "Błogosławione chwile".

Kolejnym akcentem papieskiej rocznicy będą pielgrzymki. 4 czerwca górale przejdą w Pielgrzymce "Sursum Corda" z Krzeptówek do Ludźmierza. Dzień później Drogą Papieską przejadą swoimi wozami strażacy i motocykliści. Drogę Papieską chcą też pokonać miłośnicy koni z Podhala.

26 czerwca zostanie odprawiona Msza św. odpustowa w 39. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Dolinie Chochołowskiej. W tym samym dniu od 8.00 trwać będzie pielgrzymka dziękczynna za dar pontyfikatu św. Jana Pawła II do Doliny Jarząbczej, miejsca spotkania papieża z Lechem Wałęsą.

Proponowane są różne atrakcje dla dzieci pierwszokomunijnych, m.in. 6 czerwca od 10.00 do 13.00 na Średniej Krokwi będą miały miejsce skoki dla św. Jana Pawła II, podczas których dzieci mogą spotkać się z polskimi skoczkami, m.in. K. Stochem czy D. Kubackim. Dzień wcześniej, czyli 5 czerwca, na Dolnej Równi Krupowej odbędzie się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Organizatorzy zaprosili do udziału rodziny dzieci z zakopiańskich szkół i przedszkoli. Podczas wydarzenia nie zabraknie koncertów, warsztatów, spotkań z najmłodszymi mieszkańcami Zakopanego, ale również z przyjaciółmi z Ukrainy. Wystąpi Zespół Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem, a wydarzenie zakończy koncert Małej Armii Janosika, dedykowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

Rada Miasta Zakopane uchwaliła rok 2022 rokiem 25. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Zakopanem. Miasto przygotowało także specjalne logo.

20 i 21 maja będzie miało miejsce Forum Górskie pod hasłem: "25. rocznica wizyty św. Jana Pawła II na Podhalu". 4-6 czerwca w Zakopiańskim Centrum Kultury będzie przeprowadzona aukcja charytatywna, z której dochód zostanie przeznaczony na budowę hospicjum dziennego w stolicy polskich Tatr.

Papieską rocznicę będą świętować także górale z gminy Czarny Dunajec, gdzie 8 maja odbędzie się Papieska Majówka na Bachledówdce, którą organizują wspólnie ojcowie paulini z parafii na Bachledówce wraz z Centrum Kultury i Promocji gminy Czarny Dunajec.