Krakowski nauczyciel laureatem nagrody za "wyjątkowy czyn"  

Nagroda im. Jana Rodowicza "Anody" ustanowiona przez Muzeum Powstania Warszawskiego w 2011 r. jest wyróżnieniem dla współczesnych bohaterów, którzy bez względu na trudności i niepowodzenia kierują się w życiu zasadami podobnymi do tych wyznawanych przez pokolenie powstańców.

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: "Wyjątkowy czyn" (na przykład uratowanie komuś życia); "Akcja społeczna" (wyróżniające się dzieło lub przedsięwzięcie społeczne zakończone sukcesem); "Całokształt dokonań" (wybitne osiągnięcia, spójna oraz konsekwentna postawa życiowa godna naśladowania).

W kategorii "Wyjątkowy czyn" w tym roku kapituła nagrodziła Marka Czerwińskiego - nauczyciela informatyki i historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W lipcu 2020 roku dwóch agresywnych mężczyzn zaczepiło na przystanku autobusowym czarnoskórego mężczyznę. Za próbę obrony młodego Kongijczyka pan Marek został pobity przez napastników, którzy następnie uciekli z miejsca zdarzenia. Nauczyciel trafił do szpitala.

- Podziwiamy odwagę bohaterów ratujących życie w sytuacjach ekstremalnych jak wojna, pożar, tonący człowiek, ale na co dzień bardzo potrzebna jest też odwaga przeciwstawiania się złu, chamstwu, brutalności czy agresji silnych w grupie - mówił w laudacji Jan Rodowicz, krewny patrona wyróżnienia.

W kategorii "Akcja społeczna" nagrodę otrzymał Jakub Sieczko - lekarz z Warszawy, koordynator akcji Medycy na Granicy, zaangażowany w pomoc medyczną uchodźcom, którzy przedostali się przez polską granicę na Podlasie. Pomaga również uchodźcom z Ukrainy.

Za całokształt dokonań wyróżniono emerytowanego wykładowcę Politechniki Gliwickiej Adama Króla za inicjatywę Habitat for Humanity Poland, której celem jest pomoc niezamożnym rodzinom w budowie lokali mieszkalnych.

Wyboru nominowanych i laureatów dokonała Kapituła Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”, w której zasiedli: ks. Andrzej Augustyński, Ewa Błaszczyk, Jacek Dębicki, płk Piotr Gąstał, Anna Gołębicka, dr Dariusz Karłowicz, Paweł Łukasiak, Olga Puncewicz, Jan Rodowicz, Jakub Wygnański.

Jan Rodowicz "Anoda" - harcerz, żołnierz AK, porucznik. Dorastał w rodzinie o patriotycznych tradycjach, co w połączeniu z działalnością w harcerstwie oraz nauką w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. S. Batorego uczynił bohaterem swoich czasów. W czasie wojny zaangażował się w działalność konspiracyjną w Szarych Szeregach, walczył w Batalionie "Zośka" Armii Krajowej. Przeszedł jeden z najcięższych szlaków bojowych powstania, walcząc na Woli, Starym Mieście i Czerniakowie. Był ciężko ranny, odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

Po zakończeniu leczenia na początku 1945 r. nawiązał kontakt z kolegami z Batalionu "Zośka", włączając się w działalność antykomunistyczną i niepodległościową. Został dowódcą oddziału dyspozycyjnego szefa Obszaru Centralnego Delegatury Sił Zbrojnych. W sierpniu 1945 r. po rozwiązaniu DSZ wrócił do Warszawy. Zajął się ewidencją poległych i zaginionych z Batalionu "Zośka", zachęcał kolegów do gromadzenia materiałów historycznych i pisania wspomnień związanych z oddziałem. 24 grudnia 1948 r. został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, zginął 7 stycznia 1949 r. po brutalnym śledztwie. Do dziś nie została ustalona przyczyna jego śmierci.