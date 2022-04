Warsztaty wielkanocne w muzeum papieskim  

Jeszcze do 13 kwietnia dzieci i młodzież mogą w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach poznać zwyczaje i tradycje świąteczne z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Do udziału w warsztatach zapraszają organizatorzy. "Specjalnie dla uczniów szkół podstawowych muzeum przygotowało propozycję warsztatów wielkanocnych, podczas których dzieci będą miały okazję poznać zwyczaje i tradycje świąteczne z okresu dwudziestolecia międzywojennego w Wadowicach, a także te panujące w domu państwa Wojtyłów, ich sąsiadów, znajomych" - zachęcają.

Uczestnicy poszerzą także swoją wiedzę o wyjątkowych Kalwaryjskich Misteriach Męki Pańskiej, których początki sięgają XVII wieku. "To miejsce - sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej - bliskie było sercu Karola Wojtyły - Jana Pawła II" - podkreślają organizatorzy warsztatów.

Zajęcia odbywać się będą w przestrzeni ekspozycji stałej placówki do 13 kwietnia od godz. 9 do 14. "Każdy z uczestników zabierze ze sobą własnoręcznie wykonaną kartkę lub ozdobę świąteczną" - zapowiadają organizatorzy. Koszt udziału to tylko złotówka od uczestnika. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest wcześniejsza rezerwacja pod numerem telefonu: 609 730 528 lub drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@domjp2.pl.

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II działa od 2014 roku. Znajduje się w kamienicy przy ul. Kościelnej 7 w Wadowicach, gdzie 18 maja 1920 r. urodził się Karol Wojtyła. Osobę papieża Polaka, jego naukę i przesłanie w wyjątkowy sposób prezentuje specjalna multimedialna wystawa placówki.