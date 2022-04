56 proc. Polaków zaangażowało się w pomoc Ukraińcom  

Raport "Polacy o pomocy uchodźcom" powstał, gdyż organizatorzy Szlachetnej Paczki zastanawiali się, co myślą i czują Polacy, którzy - od pierwszych godzin wojny - ruszyli z pomocą zaatakowanej przez Rosję Ukrainie.

- Wielu z nas zaoferowało swoje wsparcie, kierując się współczuciem, strachem i lękiem. Chcieliśmy się dowiedzieć, co skłoniło Polaków do działania. I jak to się w ogóle stało, że uczucia, których nie lubimy czuć, zamieniły się w realną pomoc na tak ogromną skalę - wyjaśnia Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia "Wiosna", organizatora Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości.

Z raportu wynika, że co dziesiąta osoba pomaga uchodźcom jako wolontariusz. Od wybuchu wojny we wsparcie uchodźców zaangażowało się aż 56 proc. polskiego społeczeństwa. - Te liczby pokazują, że nie mamy do czynienia z działaniem marginalnym, a rzeczywistą mobilizacją społeczną o ogromnym zasięgu - podkreśla J. Sadzik.

Udzielana pomoc przybiera najczęściej formę wsparcia finansowego (blisko 50 proc.) czy przekazania żywności bądź odzieży (odpowiednio 46 i 34 proc.). Pozyskane informacje wskazują, że 8 proc. Polaków pomaga też uchodźcom zorganizować im nowe życie w Polsce poprzez m.in. załatwienie spraw urzędowych, pomoc w znalezieniu mieszkania czy wsparcie w opiece nad dziećmi.

Zgodnie z przeprowadzonym badaniem, do działania Polaków motywuje potrzeba serca – tak wskazało 44 proc. respondentów, zaś 41 proc. deklaruje, że nie mogło pozostać obojętnym wobec krzywdy ludzi. Istotne jest także współczucie, na co wskazało 60 proc. respondentów.

72 proc. ankietowanych odczuwa dumę z bycia Polakami w związku ze skalą pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy. Ponad 70 proc. pozytywnie ocenia reakcję Polaków na przyjazd uchodźców z Ukrainy, z kolei 87 proc. z zaangażowanych do tej pory w pomoc uchodźcom planuje pomagać im tak samo albo nawet bardziej w ciągu najbliższych kilku miesięcy. 11 proc. będzie pomagało mniej, a tylko 2 proc. przestanie to robić.

Cały raport "Polacy o pomocy uchodźcom" Szlachetnej Paczki dostępny jest na stronie www.szlachetnapaczka.pl.

Z inicjatywy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości powstało też Centrum Informacji "Połączeni dla Ukrainy", którego celem jest łączenie ludzi - tych, którzy chcą pomóc z tymi, którzy w zorganizowany sposób już pomagają. Pod numerem telefonu 12 333 71 08 i za pośrednictwem adresu e-mail pomoc.ukrainie@wiosna.org.pl można dowiedzieć się, gdzie pomoc jest obecnie najbardziej potrzebna.

Szlachetna Paczka wraz z innymi organizacjami współtworzy też całodobowy Punkt Pomocy w Krakowie, "Żyj w Krakowie", przy ulicy Radziwiłłowskiej 3 - ma on wspierać każdego, kto chce znaleźć schronienie w Małopolsce. Szlachetna Paczka jest również partnerem projektu na stronie www.uasos.org, który łączy Polaków, oferujących swoje domy i mieszkania z osobami uciekającymi przed wojną w Ukrainie.