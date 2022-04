W homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę na trzy zasadnicze prawdy zawarte w kolekcie Mszy św. Krzyżma: o Jezusie Synu Bożym, o nadzwyczajnej godności Chrystusowych kapłanów i o kapłańskim posłannictwie).

Arcybiskup zaznaczył też, że dzięki namaszczeniu Duchem Świętym Jezus, Syn Boży, jest Chrystusem i Panem. - Jego człowieczeństwo zostało przeniknięte mocą Ducha Świętego. Namaszczony Jezus jest zaś Prorokiem, Kapłanem i Królem - na wzór starotestamentalnych proroków, kapłanów i królów, ale On te trzy urzędy w sobie łączy. (…) Chrystus, poprzez wcielenie, stał się bratem każdej i każdego z nas. Upodobnił się do nas we wszystkim oprócz grzechu, jest zdolny zrozumieć wszystkie nasze słabości i cierpienia. Może być zatem wiecznym pośrednikiem między nami a Ojcem - mówił arcybiskup dodając, że w to pośrednictwo, mocą sakramentu święceń, włączeni zostali kapłani. - To wielka łaska być wybranym i postawionym przy Chrystusowym ołtarzu - podkreślał.

Zwrócił też uwagę, że prefacja z Mszy Krzyżma wskazuje na cztery główne zadania kapłana: karmienie ludu Bożego słowem Bożym, umacnianie go sakramentami, odnawianie Ofiary Odkupienia i przygotowywanie dla dzieci Bożych uczty paschalnej, naśladowanie Chrystusa w pasterskiej miłości i oddawaniu swego życia dla Niego i dla zbawienia braci.

Arcybiskup podziękował również kapłanom archidiecezji krakowskiej za troskę o dobro i zbawienie ludu Bożego: za bycie z chorymi, zwłaszcza w czasie pandemii, za troskę o życie małżeńskie i rodzinne - szczególnie w czasie kryzysu, który dotyka tych sfer życia człowieka oraz za otwarcie się na naszych siostry i braci Ukraińców, którzy szukają w Polsce schronienia przed wojną.

Metropolita podsumował też zbiórkę finansową, która została przeprowadzona w całej diecezji w Środę Popielcową i w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Na pomoc Ukrainie we wszystkich parafiach zebrano aż 5,5 mln zł, a darczyńcy prywatni oraz przedsiębiorcy i firmy przekazali kolejny milion. Na Ukrainę zostało wysłanych także 25 tirów i 12 busów z pomocą materialną zebraną głównie w parafiach. - To przejaw chrześcijańskiego ducha naszych wiernych, ale to także owoc waszej kapłańskiej posługi. Gdyby nie mieli do was tak wielkiego zaufania, to ta pomoc nie byłaby tak ogromna i wspaniała, a na pewno nie szłaby przez wasze ręce. Musimy w tym wielkim dobru uznać waszą ciężką, codzienną cichą pracę kapłańską, na wzór Chrystusa - mówił arcybiskup. Podkreślił też, że jest to wspólny wysiłek Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Arcybractwa Miłosierdzia, parafialnych zespołów Caritas i zespołów charytatywnych, Wyższego Seminarium Duchownego, wspólnot zakonnych i wspólnot duszpasterskich, a także wolontariuszy z Polski i z zagranicy.

Podczas Mszy Krzyżma metropolita przyznał również godności honorowe niektórym kapłanom archidiecezji.

Godność kanonika RM otrzymali:

Ks. Jan Dohnalik

Ks. Jan Dolasiński

Ks. Leszek Harasz

Ks. Jacek Makota

Ks. Grzegorz Masny

Ks. Łukasz Michalczewski

Ks. Krzysztof Piechowicz

Ks. Rafał Wilkołek

Godność kanonika EC:

Ks. Włodzimierz Kurek

Ks. Marek Skop

Ks. Mateusz Korpak

Ks. Józef Zwoliński

Ks. Mieszko Pabiś

Ks. Stanisław Holla

Ks. Władysław Zapotoczny

Ks. Michał Kania

Ks. Stanisław Czernik

Ks. Czesław Stożek

Ks. Jan Gacek

Ks. Zbigniew Sala

Ks. Jerzy Gibas

Ks. Adam Gabryś

Ks. Grzegorz Walaszek

Ks. Mieczysław Gawor

Ks. Artur Chrostek

Ks. Tadeusz Rudek

Kapituła Kolegiacka przy Bazylice św. Floriana - kanonicy honorowi

Ks. Stanisław Molendys

Ks. Józef Gubała

Ks. Tomasz Szopa

Ks. Jarosław Żmija

Kapituła Kolegiacka św. Anny

Ks. Maciej Ostrowski

Ks. Robert Woźniak

