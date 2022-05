Podczas śniadania wielkanocnego była okazja do wspólnej rozmowy z opiekunami i dziećmi. Wójt Marcin Ratułowski cieszył się, że niektórzy już tak dobrze radzą sobie z językiem polskim. Wójt pospieszył z prezentami świątecznymi dla uchodźców z Ukrainy, przekazał też upominki i słowa pozdrowienia od Łukasza Kmity, wojewody małopolskiego. Społeczność Ukraińców nie kryła wzruszenia i dziękowała za gościnę w Czarnym Dunajcu.

W Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu działają 3 oddziały przygotowawcze, dla klas I-III, IV-VI i VII-VIII. Dla ukraińskich dzieci, głównie z sierocińca z Żytomierza, placówka stała się drugim domem i to dosłownie, bo zakwaterowani są w hotelu działającym przy szkole.

- Muszę podkreślić ogromny trud, jaki zadają sobie nauczyciele podczas przygotowania do tych zajęć. Nikogo nie trzeba było do nich szczególnie namawiać. To były piękne odruchy serc naszych pedagogów - przyznaje Iwona Wontorczyk, dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu, która także była obecna na śniadaniu wielkanocnym.