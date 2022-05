Kompozytorzy jak malowani  

Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna w Krakowie od lat umożliwia naukę gry na wielu instrumentach. Wyróżnia ją najbardziej zróżnicowane instrumentarium organowe w kraju, audiofilski sprzęt odtwarzający czy nowoczesne tablice multimedialne.

To również jedyna w Krakowie szkoła, w której sale - obok tradycyjnej numeracji - posiadają 21 patronów w postaci wybitnych kompozytorów ułożonych chronologicznie. Wędrując po kolejnych piętrach szkoły, uczniowie przechodzą do kolejnych epok muzycznych. W czwartek 21 kwietnia ten zamysł zyskał nowy wymiar - do sal trafiły malarskie wizerunki kompozytorów.

Do wykonania portretów została zaproszona Małgorzata Flis. Tworzy ona obrazy olejne, pastele i akwarele, inspirowane muzyką, ruchem i rytmem. - Te portrety to nie próby skopiowania znanych nam wizerunków, lecz wyobrażenie twórców przy pracy. Jako ilustratorka spróbowałam wykreować postacie, bazując na epoce, w której tworzyły, oraz analizując ich cechy charakteru czy rodzaj muzyki, jaki wykonywały - wyjaśniała podczas wernisażu autorka portretów.

Na honorowym miejscu Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej zawisł również namalowany przez artystkę wizerunek kard. Franciszka Macharskiego, który jest patronem placówki. To właśnie dzięki jego wysiłkom w 1998 r. powstała Archidiecezjalna Szkoła Organistowska, z której wywodzi się ASM.

Krótkie wspomnienie o kard. Macharskim wygłosił rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. prof. Robert Tyrała. - Ta szkoła nosi jego imię, gdyż bez wątpienia zawdzięcza mu swoją dzisiejszą rzeczywistość. Kardynał miał wyjątkową wizję kształcenia i wychowania muzycznego, która się spełniła - ocenił.

Wernisaż został połączony z krótkim koncertem w wykonaniu uczniów i pedagogów. Podczas wydarzenia w specjalnej gablocie został umieszczony śpiewnik kościelny, należący do św. Jana Pawła II, który podarował placówce kard. Stanisław Dziwisz.