Kraków-Łagiewniki. Wołanie o pokój w Godzinie Miłosierdzia  

Pielgrzymi z kraju i ze świata zgromadzili się w Godzinie Miłosierdzia w łagiewnickim sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach podczas niedzielnych obchodów święta Miłosierdzia. Modlili się o dar pokoju i pojednania na świecie, zwłaszcza w Ukrainie.

Nabożeństwu w Godzinie Miłosierdzia przewodniczył kustosz sanktuarium ks. Zbigniew Bielas.

Przypomniał, że 20 lat temu w łagiewnickim sanktuarium Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. - Pragniemy więc dzisiaj, gdy przeżywamy wojnę w Ukrainie, zagrożenie pokoju w Europie i na świecie, a także eskalację wszelkiej nieprawości, na nowo zawierzać Twemu miłosierdziu siebie, nasze rodziny, Kościół, ojczyznę i całą ludzkość - mówił.

Podczas modlitwy wierni rozważali poszczególne słowa Aktu zawierzenia świata, złożonego przez polskiego papieża w czasie jego ostatniej pielgrzymki do ojczyzny. Modlili się o nadzieję dla wszystkich, którzy cierpią z powodu wojen, przemocy i wszelkich kataklizmów.

Wierni powierzali Jezusowi Miłosiernemu "ludzi z wyobraźnią miłosierdzia", którzy spieszą z pomocą wszystkim potrzebującym, za rządzących, którzy zabiegają o pokój w Ukrainie, a także za małżeństwa i rodziny, młodzież i ludzi w podeszłym wieku, za osoby samotne i chore. Modlili się także za cały Kościół i papieża Franciszka oraz o owoce trwającego synodu o synodalności.

Po dwóch latach pandemii, kiedy obchody były ograniczone do minimum, do sanktuarium Bożego Miłosierdzia znów przybyły tysiące pielgrzymów. Są wśród nich również uchodźcy z Ukrainy. - Nie słyszałam wcześniej o tym miejscu. Jestem zdumiona, jak wielu ludzi tutaj się modli. Moje serce woła do Boga, by ochronił męża i brata, którzy zostali w Ukrainie. Tutaj łatwiej uwierzyć, że koszmar się skończy, że nie będzie więcej bomb i śmierci - mówi Irina pochodząca z jednej z podkijowskich wiosek, która wraz z goszczącą ją rodziną przyjechała do Łagiewnik z Wrocławia, gdzie znalazła schronienie po ucieczce z ogarniętej wojną ojczyzny.

Tegoroczne święto Bożego Miłosierdzia odbywa się pod hasłem "Miłosierdzie źródłem nadziei".

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli drugą niedzielę wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Do kalendarza liturgicznego wpisał je najpierw kard. Franciszek Macharski dla archidiecezji krakowskiej, a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski papież Jan Paweł II w 1995 r. wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 r. Ojciec Święty ogłosił to święto dla całego Kościoła.