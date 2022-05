Ku czci św. Stanisława  

Tegoroczna procesja św. Stanisława BM to część obchodów 550-lecia obecności Zakonu św. Pawła Pustelnika w miejscu męczeńskiej śmierci patrona Polski i Krakowa.

Fundacji zakonu w Krakowie dokonał kanonik królewski Jan Długosz, a potwierdził ją na Wawelu król Kazimierz Jagiellończyk. - Było to coś niezwykłego, bo paulini nie byli jeszcze tak znanym zakonem, ale kanonikowi zależało, żeby dziedzictwo, jakim jest sanktuarium św. Stanisława, stało się jeszcze bardziej znane - wyjaśnia przeor paulinów na Skałce o. Mariusz Tabulski. - Nigdy z tego miejsca nie odeszliśmy, pomimo różnych burz dziejowych, prześladowań i trudności - dodaje.

Procesja św. Stanisława z Wawelu na Skałkę z udziałem polskiego Episkopatu odbędzie się 8 maja. Mszy św. przy Ołtarzu Trzech Tysiącleci przewodniczyć będzie abp Jan Romeo Pawłowski z Watykanu. Obchody będą w bazylice paulińskiej kontynuowane przez oktawę, podczas której pielgrzymują tam przedstawiciele różnych zakonów w Krakowie.

W dniu, kiedy przypada dokładna rocznica podpisania umowy fundacyjnej, czyli 22 czerwca, odbędzie się na Skałce Msza św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego. Zakonnicy planują także koncerty, wystawę upamiętniającą dzieje paulinów w Krakowie oraz uroczystości na Wawelu, przy grobach fundatorów klasztoru - króla Kazimierza Jagiellończyka i jego rodziny. W programie wydarzeń jubileuszowych są również spotkania ewangelizacyjne i konferencja naukowa. Obchody zakończą się we wrześniu odpustem ku czci św. Michała Archanioła, który jest patronem bazyliki na Skałce.

Jak zapisał Długosz w swojej "Kronice", uzyskał on "prawo założenia zakonu braci pustelników świętego Pawła, pierwszego eremity, wyznających regułę św. Augustyna, ponieważ oni, praktykując jedno i drugie życie, mianowicie czynne i kontemplacyjne, są bardzo pożyteczni dla Kościoła Bożego". - Zakon rozwijał się jako pustelniczy przede wszystkim na terenie Bałkanów, Węgier, dzisiejszej Chorwacji. W Polsce łączyliśmy charyzmat kontemplacyjny z czynnym. To powodowało, że zajmowaliśmy się ludźmi, którzy osiedlali się wokół naszych klasztorów, i szliśmy do miast, jak Łódź, Świdnica, Wrocław, gdzie tworzymy miejsca, które są rodzajem oaz - mówi o. Tabulski.

Skałka to legendarne miejsce męczeństwa św. Stanisława BM, do którego pielgrzymuje cała Polska. Znajduje się tutaj również Narodowy Panteon. W Krypcie Zasłużonych, zlokalizowanej w podziemiach bazyliki, spoczywają m.in. Stanisław Wyspiański, Adam Asnyk, Karol Szymanowski czy Czesław Miłosz. Przy klasztorze na Skałce mieści się od XVII w. Paulińskie Kolegium Teologiczne - dziś Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów, skąd posyłani są na cały świat paulińscy kapłani misjonarze. Zakon jest dziś obecny w 17 krajach na czterech kontynentach.