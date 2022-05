Karmelitanki pod Giewontem modlą się o pokój w Ukrainie  

Pamiętamy o ich niezłomnej wierze i zaufaniu, o gotowości oddania swojego życia, by dać świadectwo prawdzie. Ich zawierzenie św. Józefowi w Dachau, które pomogło im przetrwać okropności obozu, wydało owoce. Konsekwentnie przyjmowali jako krzyż to co ich spotyka - podkreśla s. Joanna Paula, przeorysza Karmelu pod Giewontem.

Karmelitanki modlą się też nieustannie o pokój w Ukrainie. Siostry powierzają naród ukraiński męczennikom z Dachau. - Oni byli świadomi prawdziwości słów Józefa Piłsudskiego, że „chcielibyśmy niepodległości za dwie krople krwi i dwa grosze. Ale takiej niepodległości nie ma”. W modlitwie jesteśmy blisko wszystkich tych, którzy teraz cierpią i walczą o wolność w Ukrainie. Wierzymy, że każda przelana kropla krwi i każda łza złączona z ofiarą Naszego Pana ma moc, by oczyścić, odnowić i przynieść nowe życie - mówi s. Joanna Paula.

Siostry karmelitanki proszą też o modlitwę w ich intencji. Zdecydowały się na budowę nowego Karmelu. Powstaje on na nowo kupionej ziemi niedaleko Limanowej. Jak informują siostry, trwają prace nad projektem architektonicznym. - Chciałybyśmy, żeby wpisał się w krajobraz, który jest pełen harmonii, prostoty i łagodności. Przeprowadziłyśmy prace geodezyjne. Wytyczono drogę dojazdową do przyszłego klasztoru. Rozpoczęły się też prace nad zmianą studium zagospodarowania, przygotowujące do uzyskania potrzebnych pozwoleń na rozpoczęcie budowy - przekazują siostry karmelitanki.

Siostry dziękują wszystkim za okazaną pomoc materialną, dzięki której mogły zakupić ziemię i podjąć się kolejnych etapów pracy. Swoich darczyńców i przyjaciół polecają modlitwie w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Szczegóły prowadzonych prac i informacje na temat tego jak można wspomóc budowę nowego Karmelu można znaleźć na stronie internetowej: www.karmel-stroza.pl. oraz na FB: Przyjaciele Karmelitanek Bosych spod Giewontu: @przyjacielekarmelitanek.