Nowy Targ. Muzyczna majówka  

Pierwszy majowy wieczór w tym roku pod kątem muzycznym w Nowym Targu należał do bardzo udanych. Scena w Miejskim Centrum Kultury gościła artystów biorących udział w projekcie The Queens of Soul, w czasie którego publiczność mogła usłyszeć utwory m.in. Amy Winehouse, Arethy Franklin czy Tiny Turner i Whitney Houston.

W Nowym Targu gościli: Dominika Gunia - wokal, Ewa Siembida - chóry, Sylwia Łyko - chóry oraz znakomici muzycy: Kuba Madejowski - perkusja, Zibi Zawadzki - gitary, Michał Kołodziej - bas, Piotr Gunia - saksofony i Przemysław Stefańczyk - piano.

Niespodzianek w czasie niedzielnego koncertu było wiele, artyści ciągle zaskakiwali różnymi ciekawymi aranżacjami znanych utworów, ale ważna była także specjalna oprawa świateł. Publiczność tak łatwo nie wypuściła muzyków, którzy musieli na bis zaprezentować piosenkę Tiny Turner.