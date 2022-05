Zdobądź Groń św. Jana Pawła II  

Cel wyprawy to ulubione miejsca wędrówek młodego Karola Wojtyły. "Ta ziemia od lat była mi bliska. Wpatrywałem się z podziwem w uroki jej krajobrazu, wędrowałem górskimi pasmami i dolinami wzdłuż potoków" - mówił w 1987 r. Jan Paweł II. Jak podkreśla Beata Wilk-Woderska z Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, organizowana wyprawa ma przypominać postać świętego papieża, zwłaszcza jego zamiłowanie do gór. - Trasa rajdu jest częścią Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. Jana Pawła II, którego główny odcinek wiedzie z sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej do Starego Sącza, do sanktuarium św. Kingi, i liczy w sumie 231 km - informuje B. Wilk-Woderska.

Rajd rozpocznie się 11 maja o godz. 10. Zgłoszone grupy będę zdobywać szczyt indywidualnie. Wyprawę można rozpocząć z Rzyk-Jagódek tzw. Szlakiem Białych Serc, z Wadowic przez Ponikiew, z Krzeszowa, Zawoi-Zakamienia, Tarnawy Górnej albo Przełęczy Kocierskiej.

O godz. 12 w sanktuarium na Groniu św. Jana Pawła II dla wędrowców zostanie odprawiona Msza św. Po niej odbędzie się wspólne świętowanie wraz z poczęstunkiem. - Sądzę, że po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią udział w rajdzie będzie doskonałą okazją dla uczniów małopolskich szkół i nauczycieli do spotkania się na łonie natury i wspólnego spędzenia czasu - zachęca B. Wilk-Woderska.

Udział w rajdzie i poczęstunek jest bezpłatny. Szczegółowe informacje o wyprawie, a także kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie internetowej www.idmjp2.pl. Grupy, które chciałby wziąć udział w rajdzie, mogą się zgłosić pod adres: ewa.kowalska@idmjp2.pl do 6 maja.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest samorządową instytucją kultury, którą tworzą województwo małopolskie, gmina miejska Kraków oraz Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!". Od 1 stycznia 2009 r. celami działania instytutu są zachowanie i promowanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II, oraz dialog między religiami i kulturami.