Patriotyczny tramwaj objeżdżał Kraków  

Każdy mógł do niego wsiąść, przejechać się za darmo dookoła Plant (choć nie tylko, bo z racji czasowej blokady ul. Basztowej zapędzał się aż do Cichego Kącika), posłuchać śpiewających chórów, harcerzy i zaśpiewać wspólnie z nimi pieśni patriotyczne. Kto nie znał tekstów, dostawał śpiewnik zawierający teksty, nuty i komentarz historyczny do 34 utworów. Chętnych nie brakowało. Odbyła się nawet nauka piosenek dla przedszkolaków. Tramwajem podróżowali: Małe Słowianki z Centrum Młodzieży, zespół Anafora oraz przedstawiciele kilku chórów, nawet spoza Krakowa, i oczywiście harcerze i liczni wolontariusze z Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana.

"Tramwaj patriotyczny" to jeden z elementów projektu "Młodzież pamięta", organizowanego w Małopolsce od 2002 r. właśnie przez Centrum Młodzieży im. dr. Jordana.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na to, jak ważne są narodowa pamięć i patriotyczna tradycja, a zarazem pokazanie, że młodzież pamięta o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Realizacja projektu związana jest z akcją informacyjną i rozpowszechnianiem przez młodzież na terenie kilkudziesięciu małopolskich gmin okolicznościowych materiałów. A niekonwencjonalna forma działalności edukacyjnej, jaką jest jazda śpiewającym tramwajem, znacznie urozmaica tę działalność.