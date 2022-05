Bachledówka. Majówka Papieska  

Impreza miała, jak zawsze, propagować góralską pieśń religijną wśród mieszkańców Podhala, Orawy i Spisza, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży. - Dzięki Bogu, że pielęgnowanie góralszczyzny ma się całkiem dobrze wśród młodego pokolenia - mówił paulin o. Jerzy Kielech, proboszcz parafii na Bachledówce. Zakonnik przewodniczył uroczystej Mszy św., która rozpoczęła Majówkę Papieską.

- Konkurs to również okazja do wymiany doświadczeń na temat tradycyjnej i współczesnej góralskiej pieśni religijnej, jak również prezentacji zapomnianych pieśni religijnych oraz pieśni poświęconych Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. To również okazja do prezentacji twórczości poetów góralskich - mówi Małgorzata Kulawiak, dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu. Wydarzenie zorganizowało CKiP wspólnie z wójtem gminy Czarny Dunajec, Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu, parafią ojców paulinów na Bachledówce i Oddziałem Związku Podhalan w Czerwiennem.

Jury w składzie: Jan Siaśkiewicz - wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zakopanem, Anna Jakubiec - regionalista, Małgorzata Kulawiak - dyrektor CKiP, brat Przemysław - paulin, po przesłuchaniu 38 występów (ok. 300 uczestników) w różnych kategoriach wiekowych, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: kategoria I - dziecięca, grupy śpiewacze - I miejsce - Mali Gronkowianie z Gronkowa, II - Zyngierki z Maruszyny Dolnej, III - Watra z Bańskiej Wyżnej; wyróżnienia - Niźniobańscanie z Bańskiej Niżnej, Piekielnicanie z Piekielnika, Zespół Szkolno-Przedszkolny z Dzianisza; śpiewacy soliści - I miejsce - Michał Mulica - Tatry z Ratułowa, II - Klaudia Zapotoczna - Mali Holni z Sierockiego, III - Szymon Stopka - Zyngierki z Maruszyny Dolnej; wyróżnienia - Daniel Karwaczka - Zyngierki z Maruszyny Dolnej, Michalina Haberny - Cornodunajcanie z Czarnego Dunajca, Justyna Kula - Śleboda z Podczerwonego-Koniówki; kategoria. II - młodzieżowa, grupy śpiewacze - I miejsce - Krzesany z Cichego i Mali Gronkowianie z Gronkowa, II - Mali Miętusianie z Miętustwa, III - Dzielanie z Działu; wyróżnienie - Pocywiynianki z Podzczerwonego-Koniówki; w kat. młodzieżowej, śpiewacy soliści wyróżnienie zdobyła Krystyna Kicak - Związek Podhalan, Oddział Nowe Bystre; kategoria III - dorośli, grupy śpiewacze - I miejsce - Ślebodno Nuta; dorośli, śpiewacy soliści - I miejsce - Władysław Basiorka z Cichego; wyróżnienie - Monika Hoh - Serdocki z Podszkla.