A u dominikanów... flamenco!  

Zespół Zabytkowy Krakowskiej Szkoły Flamenco "Almoraima" zaprasza z wiosennym programem do klasztornego kapitularza dominikanów w Krakowie.

Feria de Abril to andaluzyjski zwyczaj, organizowany w stolicy regionu Sewilli od 1864 roku. Zaczyna się dwa tygodnie po Wielkanocy, w tym roku odbywał się więc od 1 do 7 maja. W tym czasie zgromadzeni zakładają odświętne tradycyjne stroje, tańczą, śpiewają i piją wino. Zabawa trwa na ulicach, ale też w typowych dla tego czasu casetas - namiotach. Nieodłączną częścią Feria de Abril są także walki byków, a wśród nich najsłynniejsza Maestranza. Do Andaluzji ściąga wówczas bardzo wielu turystów, którzy tłumnie uczestniczą w obchodach.

By choć przez chwilę poczuć niezwykłą atmosferę Ferii, dominikanie w Krakowie zapraszają na spotkanie, podczas którego każdy będzie mógł zaśpiewać i zatańczyć sevillanę - najbardziej popularny w tym czasie hiszpański taniec.

Spotkanie poprowadzi Zespół Zabytkowy "Almoraima". Tworzą go osoby w różnym wieku, wykonujące różne zawody, które połączyła pasja do tańca i kultury Hiszpanii. Uczniowie, nauczyciele i sympatycy Almoraimy od lat związani są z Krakowską Szkołą Flamenco "Almoraima" i Krakowskim Forum Kultury. Dyrektorem i choreografem szkoły jest Małgorzata Drzał OPs, zaś gitarzystą - Grzegorz Guzik OPs. W repertuarze zespołu znajdują się różne formy tańca flamenco, historycznego tańca hiszpańskiego oraz niektóre odmiany tańca orientalnego.

Feria de Abril odbędzie się 15 maja o 16.00 w kapitularzu klasztoru krakowskich dominikanów. To jeden z punktów obchodów 800. rocznicy przybycia pierwszych dominikanów do Polski.