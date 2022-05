Abp Ryś przedstawia tajemnice katedry wawelskiej  

Krakowski pokaz premierowy, na który zaprasza m.in. prof. Jacek Popiel, rektor UJ, poprzedzi jesienną emisję "Sekretów" w kanale telewizyjnym Polsat Rodzina. Abp Ryś jest nie tylko duszpasterzem dobrze znającym katedrę na Wawelu, lecz także wytrawnym historykiem średniowiecza. Przedstawi m.in. tzw. sprawę świętego Stanisława, czyli zagadkę konfliktu między biskupem krakowskim i królem Bolesławem Szczodrym, zakończonego gwałtowną śmiercią duchownego i ucieczką władcy z kraju. Niczym detektyw bada każdy szczegół bezcennych dokumentów i przedmiotów - np. czaszki świętego Stanisława - pilnie strzeżonych w katedralnym skarbcu i archiwum. To miejsca na co dzień zamknięte dla zwiedzających. - Kiedy Karol Wojtyła zostawał metropolitą krakowskim, powiedział, że do tej katedry nie da się wejść bez drżenia. Sam też wiele razy odczuwałem to drżenie. Liczę, że widzowie doświadczą czegoś podobnego - mówi abp Ryś.

- Dzięki wyjątkowej współpracy z niestety niedawno zmarłym opiekunem katedry, śp. księdzem prałatem Zdzisławem Sochackim, mogliśmy wykonać unikalne zdjęcia i pokazać oszałamiające piękno katedry - zaznacza Marek Zając, szef kanału Polsat Rodzina. Jest on pomysłodawcą, współscenarzystą (obok Joanny Linczuk) oraz producentem cyklu z ramienia telewizji Polsat. Całość reżyserują Rafał Wójcik i Tomasz Bardorsch.

W programie wykorzystano ikonografię i materiały archiwalne m.in. z Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz Zamku Królewskiego na Wawelu.

Po projekcji odbędzie się dyskusja z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem, w której uczestniczyć będą znawcy historii Krakowa: prof. Krzysztof Ożóg, prof. Jacek Purchla i ks. prof. Jacek Urban.

Wstęp na pokaz jest wolny.