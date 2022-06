Zapraszamy na III Największą Góralską Majówkę w Polsce  

Błonia przy kościele św. Stanisława BM w Rabie Wyżnej znów będą miejscem, gdzie rozbrzmi Największa Góralska Majówka w Polsce. Wydarzenie to, zaplanowane na 28 maja, upamiętni 102. rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, a także będzie podziękowaniem dla papieża składanym przez synów i córki Podhalańskiej Ziemi za wszystkie lata jego pontyfikatu.

Majówka rozpocznie się o godz. 19.30 odśpiewaniem (po góralsku) Litanii Loretańskiej. Następnie z koncertem papieskim wystąpi Mała Armia Janosika (śpiew przeplatany będzie fragmentami najważniejszych homilii Jana Pawła II oraz wspomnieniami jego pielgrzymek do Polski). W programie jest też złożenie kwiatów pod pomnikiem Papieża Polaka oraz Apel Jasnogórski, a wszystko zakończy rozpalenie watry.

Mała Armia Janosika to największa góralska kapela w Polsce, licząca obecnie 180 osób w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat. Zespół znany jest zarówno w kraju, jak i za granicą, a oprócz repertuaru folklorystycznego wykonuje też utwory rozrywkowe, patriotyczne i religijne.

Pomysł na zorganizowanie I Największej Góralskiej Majówki w Polsce pojawił się na przełomie 2019 i 2020 r. Damian Pałasz, lider Małej Armii Janosika, chciał bowiem uczcić 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Chwilę później rozpoczęła się pandemia, która pokrzyżowała wszystkie plany. Ostatecznie majówka odbyła się w październiku, a zespół postanowił, że w ten niezwykły muzyczny sposób warto świętować także kolejne urodziny Ojca Świętego. Niestety w 2021 r. koronawirus znów pokrzyżował plany i II Największa Góralska Majówka w Polsce odbyła się… w lipcu. Do trzech razy sztuka - wszystko wskazuje na to, że w tym roku majówka odbędzie się we właściwym terminie.

Majówce patronuje m.in. "Gość Niedzielny".