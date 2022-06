W stolicy polskich Tatr odbywa się XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Spotkali się z nimi prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Hierarcha wezwał związkowców do obrony krzyża.

Wierzę w to, że Solidarność będzie zawsze trwała. Jej dorobek dla naszej ojczyzny jest nie do przecenienia - podkreślił A. Duda, dziękując działaczom, iż "tak mocno przyczynili się do tego, że związek rośnie każdego dnia".

Podziękował też związkowcom za wsparcie dla uciekających przed wojną Ukraińców. - Dziękuję, że ich przyjęliście i oddaliście im ośrodki wczasowe, nie zastanawiając się nad tym, gdzie sami spędzicie wczasy, nie patrząc tylko egoistycznie ze swojego punktu widzenia, patrząc przez pryzmat solidarności i serca, przez pryzmat tego, jak być jeden z drugim - podkreślił prezydent RP.

Zasłużonym działaczom oraz współpracownikom NSZZ "Solidarność" A. Duda wręczył odznaczenia państwowe - Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

- Trzeba bronić krzyża, bo w nim wyrażona jest najbardziej fundamentalna solidarność Boga z ludźmi i ludzi między sobą - zaapelował krakowski hierarcha w sanktuarium na Krzeptówkach.

Arcybiskup Jędraszewski zwrócił uwagę, że w logo XXX jubileuszowego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" został wpisany Giewont, nad którym króluje krzyż. Metropolita krakowski przywołał fragment homilii Jana Pawła II, wygłoszonej przed 25 laty w Zakopanem, w czasie której papież wzywał do obrony krzyża. - Ojciec Święty nie tylko wtedy wzywał polski naród, by bronił krzyża Chrystusowego, ale on wrósł w naszą pamięć narodową, społeczną jako osobisty obrońca krzyża - mówił arcybiskup, przypominając obronę krzyża w Nowej Hucie czy starania o obecność i modlitwę pod krzyżami w Poznaniu czy Gdańsku w czasie wizyt papieskich w Polsce.