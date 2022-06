W homilii metropolita krakowski zauważył, że podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus nazwał apostołów przyjaciółmi, dlatego kapłani nie są sługami Chrystusa, ale wspólnie z Nim są sługami Kościoła. Ważnym zadaniem, które spoczywa na kapłanach, jest więc bycie pośrednikami pomiędzy ludźmi a Bogiem. Realizuje się ono poprzez szafarstwo słowa i sakramentów.

Abp Marek Jędraszewski przekonywał także, iż zakorzenienie w Chrystusie, by wszystko czynić przez Niego i z Nim, objawia się także w sakramencie pokuty i pojednania, gdy prezbiterzy odpuszczają grzechy penitentom. Zwracał też uwagę, jak ważna w życiu kapłana jest modlitwa za Kościół: począwszy od brewiarza, przez codzienną modlitwę przejawiającą się całym dniem zajęć i pracy, aż po adorację przed Najświętszym Sakramentem.

- Święcenia kapłańskie stanowią szczególny początek niezwykłej przygody przyjaźni z Chrystusem - przyjaźni, bo On tak chce, bo On tak nazwał tę relację z uczniami. Przygoda wierności. Przygoda świętości - mówił metropolita, dodając, że Chrystusowy kapłan każdego dnia coraz bardziej jednoczy się z Chrystusem, ofiaruje Bogu samego siebie w czystości serca i celibacie oraz wie, że ta przyjaźń wymaga od niego służby Kościołowi, aby doprowadzić ludzi do zbawienia. Co więcej, Chrystusowy kapłan jest posłuszny swojemu biskupowi i jego następcom, a w ten sposób jest posłuszny Kościołowi. Z kolei w sakramencie pokuty i pojednania doświadcza tego, kim jest Bóg jako Ojciec bogaty w miłosierdzie.

Biorąc to wszystko pod uwagę, abp Marek Jędraszewski prosił nowych kapłanów, by każdego dnia modlili się o wierność przyjaźni z Chrystusem, z kolei zebranych w katedrze prosił o modlitwę za nowych prezbiterów.

Patronem rocznika, który dziś przyjął święcenia, jest bł. ks. Władysław Bukowiński.

W katedrze na Wawelu święcenia prezbiteratu przyjęli:

Marcin Chołodniuk z parafii Świętego Krzyża w Zakopanem,

Piotr Drzyżdżyk z parafii św. Wojciecha i Jerzego w Zatorze,

Krzysztof Jakubiak z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach,

Mateusz Mroszczak z parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Gronkowie,

Mateusz Ostwald z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu,

Marcin Pytko z parafii Przenajświętszej Trójcy w Czernichowie,

Paweł Sowa z parafii św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie,

Mateusz Zbroja z parafii św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie.

W katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej święcenia prezbiteratu z rąk bp. Romana Pindla przyjęło dziewięciu diakonów pochodzących z diecezji bielsko-żywieckiej.

Stuła rocznika została zaprojektowana w następujący sposób: na jej szczycie został umieszczony krzyż - równoramienny, grecki, z wpisaną w niego gwiazdą ośmioramienną. To znak tajemnicy Wcielenia. Przedstawienie Najświętszego Serca Pana Jezusa otoczone promieniami ma przypominać, że kapłaństwo sakramentalne to udział w jedynym kapłaństwie Chrystusowym. Symbol Pisma Świętego zwraca z kolei uwagę na fakt, że w misję kapłaństwa wpisuje się zadanie głoszenia słowa Bożego. Na kartach otwartej księgi wypisano fragment 1 Listu św. Jana Apostoła: „Bóg pierwszy nas umiłował”. Kłosy i latorośle prowadzą natomiast ku tajemnicy Eucharystii, a gałązka cierniowa uświadamia, że dar z własnego życia wiąże się z cierpieniem.

Posłuchaj całej homilii abp. Marka Jędraszewskiego: