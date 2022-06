Ząb. Kard. Dziwisz przekazał relikwie św. Jana Pawła II  

Hierarcha w czasie uroczystej Mszy św. podziękował wiernym za podtrzymywanie regionalnych tradycji. - Cieszę się, że jesteście w strojach regionalnych i ciągle mówicie gwarą. Brakuje tego w wielu miejscowościach. Proszę was, byście nie ustawali w modlitwie. Najpiękniejsza i najgłębsza jest ta wspólna, rodzinna. Ona nie musi być długa, ale we wspólnocie - zauważył kard. Dziwisz. Emerytowany metropolita krakowski poprosił parafian w Zębie, aby nie ustawali w modlitwie w intencji pokoju na Ukrainie. Zwrócił się też do młodzieży bierzmowanej, by krzyż, jaki otrzymali podczas sakramentu dojrzałości zawsze im towarzyszył. - Mieszkacie w górach, w pobliżu wielu szlaków, ale przewodnikiem po tym najważniejszym, bo związanym z waszym życiem, jest właśnie Pan Jezus obecny w tym świętym krzyżu. Nawet kiedy zbłądzicie, nie lękajcie się wrócić do Kościoła - podkreślał kard. Dziwisz.

W czasie uroczystej Mszy św. w oprawie góralskiej celebrans miał ornat góralski, grała kapela regionalna, a kard. Stanisław Dziwisz przekazał parafii św. Anny w Zębie relikwie z krwią św. Jana Pawła II. - Jan Paweł II do was wraca, bo przecież gościł tu na wizytacjach jako krakowski biskup, przejechał nawet papamobile w 1997 r. w drodze z Zakopanego do Ludźmierza. Powierzajcie jego orędownictwu wasze rodziny, by nie było rozwodów - zaznaczał kard. Dziwisz.

Za przyjęcie zaproszenia do parafii św. Anny w Zębie kard. Dziwiszowi podziękował ks. Kazimierz Sołtysik. Słowa wdzięczności do duchownych wyrazili też rodzicie dzieci bierzmowanych i przedstawiciele róż różańcowych. Na zakończenie nie zabrakło wspólnych zdjęć górali z krakowskim hierarchą. Ks. Sołtysik przypomniał także fakt, że kilka lat temu kard. Dziwisz konsekrował świątynię parafialną w Zębie. Na uroczystości przyjechali duchowni z okolicznych parafii, w tym ojcowie dominikanie z Małego Cichego.

Parafia św. Anny w Zębie jest najwyższej położoną parafią w Polsce. Stylowy drewniany kościół wznosi się 1013 metrów n.p.m. Budowę świątyni rozpoczęto w 1915 roku i trwała 6 lat. Parafię tworzą mieszkańcy trzech wiosek: Zębu oraz pobliskiego Bustryku i Sierockiego. Parafia współtworzy dekanat Poronin w archidiecezji krakowskiej.