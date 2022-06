Złożyli hołd św. Jadwidze  

Ponad 650 uczestników przyjechało z różnych stron kraju. Nie tylko z Małopolski, lecz także z Błażowej, Białegostoku, Działdowa, Inowrocławia, Mysłowic, Parczewa i Widełki. W skocznym rytmie utworów granych przez Orkiestrę Dętą Państwowej Szkoły Muzycznej w Kolbuszowej (województwo podkarpackie) przeszli w barwnym korowodzie od kościoła Mariackiego, przez Rynek Główny i ul. Grodzką, do katedry wawelskiej, gdzie przed Czarnym Krucyfiksem modliła się ich święta patronka i gdzie znajdują się jej relikwie. Wielu uczestników było ubranych w stroje z dawnych epok. Zwracała uwagę para z Zespołu Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Żegocinie - Weronika Wrzyszcz jako królowa Jadwiga, ubrana w piękną niebieską suknię z liliami andegaweńskimi, i towarzyszący jej Piotr Cudejko jako król Jagiełło.

W katedrze odprawiono uroczystą Mszę św. Przewodniczył jej ks. prof. Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Ksiądz prof. Jacek Urban, dziekan Kapituły Katedralnej, przypomniał w kazaniu, że 25 lat temu o godz. 10 rano na krakowskich Błoniach, dokładnie o tej samej porze, o której rozpoczęła się dzisiejsza Msza św., papież Jan Paweł II w obecności 2 mln ludzi ogłosił kanonizację królowej Jadwigi.

Po Mszy św., w trakcie której utwory sakralne wykonywały chóry i zespół muzyki dawnej ze Szkoły Muzycznej w Kolbuszowej pod dyrekcją Aleksandry Niezgody, rozdano nagrody w tegorocznej, 5. edycji Konkursu Wiedzy o św. Jadwidze Królowej o Złotą Lilię Jadwigi Andegaweńskiej. Tym razem odbywał się w trzech etapach pod hasłem: "Jadwiga matką uniwersytetu". Złote Lilie Andegaweńskie w kategorii szkół podstawowych zdobył zespół ze szkoły w Lusinie - Aleksandra Hachlica, Łucja Pachacz i Łucja Strzępek (opiekun Jacek Biśta), zaś w kategorii szkół ponadpodstawowych - Stanisław Podstawski z Liceum Pijarów w Krakowie (opiekun Janusz Podwika). Srebrne Lilie zdobyły zespoły ze szkół Wierchy i Źródło Fundacji "Sternik" w Krakowie - Joanna Podstawska i Jan Podstawski (opiekunowie Joanna Bieszczad i Jakub Janik) oraz z liceum w Błażowej - Wiktoria Kulasa, Mateusz Jamróz i Lidia Słowik (opiekun Małgorzata Kutrzeba). Brązowe Lilie przypadły zespołowi ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Białymstoku w składzie: Karolina Michalak, Laura Sobiecka i Damian Trusiewicz (opiekun Marzena Joka) oraz zespołowi z II LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w składzie: Michał Głodek, Aneta Łętowska i Alicja Szeliga (opiekun Katarzyna Wyrobek). Nagrody wręczali ks. rektor Tyrała i małopolski kurator oświaty Barbara Nowak.

Laureat Złotych Lilii w kategorii szkół ponadpodstawowych będzie mógł poza kolejnością otrzymać indeks Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Wszyscy laureaci pojadą zaś w nagrodę do Biecza na Pogórzu Karpackim, zwanego Małym Krakowem ze względu na liczne zabytki jego dawnej chwały.

Uczestnicy zjazdu oddali hołd relikwiom św. Jadwigi, złożonym pod Czarnym Krucyfiksem. Modlili się i składali czerwone róże. Wśród oddających hołd świętej monarchini był m.in. dr Tibor Gerencsér, konsul generalny Węgier w Krakowie.

Wspominano także zmarłego w ubiegłym roku ks. Zdzisława Sochackiego, wieloletniego proboszcza parafii katedralnej, wypróbowanego przyjaciela i protektora Rodziny Szkół Jadwiżańskich. - Rola ks. Sochackiego była ogromna. Bardzo zależało mu na tym, by jak najwięcej młodych ludzi nie tylko dowiadywało się o królowej Jadwidze, ale także, by przy okazji docierało na bezpośrednie duchowe spotkanie z nią przy jej relikwiach w katedrze wawelskiej, by stykało się w Krakowie z tym, co piękne i dobre. Nie szczędził wysiłków, by to urzeczywistniać - mówi Stanisława Buczek, prezes Rodziny Szkół Jadwiżańskich.