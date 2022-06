Ojcostwo to nie żarty  

Od wczoraj na ekranach polskich kin gości film "Nakręcony tata", który komediowo opowiada, co jest najważniejsze w byciu ojcem i mężem. Dystrybutorem jest krakowski Rafael Film.

Nie da się ukryć, że świat przeżywa kryzys rodziny i ojcostwa. To niełatwe tematy, które często są omijane, ale - jak pokazuje wspomniany film - o rzeczach ważnych i poważnych nie zawsze trzeba mówić z zaciśniętymi ustami. - Myślę, że coraz mniej, zwłaszcza w ostatnich trudnych miesiącach, w naszym życiu przestrzeni na zdrowy śmiech. Na podejście do niektórych spraw z przymrużeniem oka, ale jednocześnie bez spłycania podejmowanego tematu. Ten film udowadnia, że to możliwe - mówi Przemysław Wręźlewicz, dyrektor krakowskiego Rafael Film, który jest dystrybutorem filmu w Polsce.

Główny bohater "Nakręconego taty" w reżyserii Brada J. Silvermana to Ben - niespełniony komik, montażysta reality TV o kwiatach, który pogrąża się w kryzysie wieku średniego, jak i relacji z najbliższymi. W pewnym momencie zaczyna wypełniać pustkę w życiu realizacją dawno porzuconego marzenia o zostaniu komikiem.

Występy Bena, początkowo niepopularne, stają się hitem, kiedy syn nagrywa go, gdy próbuje on nieudolnie naprawić... spłuczkę sedesową. Dziesięciolatek wrzuca do sieci film, a ten momentalnie staje się viralem i rozpoczyna karierę Bena w mediach społecznościowych jako Nakręcony Tata.

- Liczba jego fanów rośnie i Ben zdobywa sponsora, a także zainteresowanie kierowniczki strony internetowej, która dodatkowo ma wobec niego plany nie tylko zawodowe. Sytuacja odwraca się jednak diametralnie, gdy Ben pod wpływem krnąbrnego zachowania córki i dzięki inspiracji młodego współpracownika kształcącego się na pastora zamieszcza w jednym z filmików wskazówki dotyczące czytania Pisma Świętego - dodaje dyrektor Rafael Film.

Spotyka się to z dezaprobatą sponsora, liczba obserwujących nagrania komika spada i nawet jego głęboko religijna żona sugeruje, że powinien usunąć nowy wpis, w obawie przed zagrożeniem dla ich nowego źródła dochodu. - W tym miejscu Ben staje przed wyborem między życiem w zgodzie ze swoimi wartościami a tym, co popularyzuje świat. Nie zdradzając szczegółowo fabuły, napomknę tylko, że podejmie on decyzję skutkującą szczęśliwym zakończeniem - przybliża P. Wręźlewicz.

Film "Nakręcony tata" jest niewątpliwie zabawny, jednak nie brak w nim poważnego przekazu o ojcostwie, które dla wielu mężczyzn jest wciąż nieodkrytym darem. - Mocno pokazuje, że w byciu tatą ważne jest, by być blisko Boga, tworzyć zgrany zespół z żoną oraz umieć zrezygnować z pseudowartości, które narzuca dzisiejszy świat - podkreśla P. Wręźlewicz, zachęcając do rodzinnego wyjścia do kina.

- Mamy nadzieję, że dla wielu ojców, którzy być może przeżywają ten sam kryzys, co Ben, film ten stanie się inspiracją do poprawy rodzinnego życia poprzez polepszenie swojej relacji z Bogiem - podsumowuje dyrektor Rafael Film.

Szczegółowe informacje o filmie oraz adresy kin, gdzie będzie można go zobaczyć, dostępne są na stronie www.rafaelfilm.pl.