Prawie 90 jeźdźców z banderii konnej w strojach regionalnych przyjechało w niedzielę 12 czerwca do Ludźmierza na zakończenie obchodów 25. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II.

Były wspólna modlitwa różańcowa i złożenie bukietów kwiatów przy figurze Jana Pawła II, do której jeźdźcy podjechali konno.

Zanim banderia konna dotarła do Ludźmierza, uczestniczyła w honorowym przejeździe przez Nowy Targ. Do sanktuarium Królowej Podhala górale w strojach regionalnych wjechali na prawie 90 koniach, trzymając w rękach flagi papieskie, konie również były przystrojone. Wszyscy otoczyli figurę Jana Pawła II w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym.

Ksiądz kustosz Jerzy Filek wspólnie z ks. Władysławem Zarębczanem, proboszczem parafii w Naprawie, poprowadzili modlitwę różańcową. - To niezwykłe zakończenie papieskiego jubileuszu w naszym sanktuarium. Jesteśmy bardzo wdzięczni całej banderii za tak piękny wkład w obchody 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Ludźmierzu - zaznaczył ks. Filek.

Do Królowej Podhala przyjechali przedstawiciele Banderii Podhalańskiego Stowarzyszenia Jeździeckiego z Ludźmierza, Stowarzyszenia "Kasztanka" z Laskowej, Banderii z Zakopanego-Olczy, skupionej przy tamtejszym sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik, Banderii "Iskra" Doliny Dunajca, reprezentującej tamtejszych górali łąckich. Do Ludźmierza przyjechali także przedstawiciele banderii ze Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka z gminy Bukowina Tatrzańska.

W imieniu jeźdźców głos zabrał Maciej Baraniak, który podziękował ludźmierskiemu kustoszowi za możliwość zorganizowania przyjazdu banderii konnej do Ludźmierza.

Po wspólnej modlitwie banderia konna odjechała z terenu sanktuarium i skierowała się w stronę jeziorek ludźmiersko-krauszowskich, gdzie odbył się grill dla jeźdźców.