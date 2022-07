Odznaczenie dla ks. Jana Przybockiego  

Wręczył go w kościele parafialnym w Bibicach minister Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii prezydenta RP, były wojewoda małopolski. Uroczystość zbiegła się z 30. rocznicą święceń kapłańskich ks. Jana Przybockiego i 10-leciem jego proboszczowania w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę dwa lata temu. Opóźnienie we wręczeniu było spowodowane sytuacją epidemiczną. - Cokolwiek robiłem dla Pana Boga i ludzi, to nie z myślą o odznaczeniach. Przyjąłem jednak to odznaczenie jako wyróżnienie nie tylko mnie, lecz docenienie także pomagających mi dziesiątków ludzi na parafiach gdzie byłem, przy dorocznych pielgrzymkach i wreszcie przy organizacji Światowych Dni Młodzieży w 2016 r., gdzie byłem zastępcą szefa logistyki - mówi ks. Przybocki.

Duszpasterz urodził się w 1967 r. w Nowym Targu. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), w 1992 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W swojej pracy parafialnej koncentrował się szczególnie na pracy z młodzieżą oraz działalności dobroczynnej. W latach 1996-99 był współorganizatorem i opiekunem ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych na Orawie - Barka mającym pod opieką ok. 30 dzieci. Był także w latach 2000-2002 współtwórcą i kapelanem hospicjum Pana Jezusa Miłosiernego w Zakopanem. W latach późniejszych kierował m.in. parafialną Caritas w krakowskiej parafii Matki Bożej Dobrej Rady. Od 2012 r. jest proboszczem w Bibicach. Tutaj także rozwinął działalność dobroczynną na rzecz ubogich rodzin. Parafianie pomagali także m.in. ofiarom wojny w Syrii. Po agresji Rosji na Ukrainę, przyjęli do swych domów grupę stu uchodźców. Kolejna grupa znalazła gościnę na plebanii, gdzie zbierano także dary rzeczowe. Proboszcz wraz z parafianami wyjeżdżał także z parafianami na krakowski Dworzec Główny PKP, aby rozdawać uchodźcom zupę ugotowaną w Bibicach.

Ks. Przybocki jest bardzo przywiązany do pielgrzymkowej formy wyznawania wiary. W latach 1996-1999 był przewodnikiem orawskiej grupy Pieszej Pielgrzymki Góralskiej na Jasną Górę. Od 2006 r. do kwietnia roku 2021, był głównym koordynatorem Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej, w której corocznie brało udział kilka tysięcy osób, w tym także zza granicy. Dbałość o sprawy duchowe łączył ze sprężystością organizacyjną. Nazywano go z sympatią proboszczem pielgrzymki.

