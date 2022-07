Od 4 do 8 lipca w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu odbywały się XXI Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych.

W zawodach wystartowało 31 zawodników - 28 księży (19 księży diecezjalnych, w tym jeden z Litwy, 2 misjonarzy św. Wincentego à Paulo, 2 pallotynów, benedyktyn, chrystusowiec, jezuita, franciszkanin oraz pijar), 1 siostra zakonna ze zgromadzenia Kanoniczek Ducha Świętego), 1 brat zakonny (pallotyn) i 1 kleryk.

Rozegrano 9 rund tzw. systemem szwajcarskim. Tempo gry wynosiło po 90 minut dla każdego zawodnika na partię oraz po 30 sekund dla zawodnika na ruch - w efekcie niektóre partie trwały do 4 godzin. - Szachy uczą pokory, bo trzeba nauczyć się znosić porażki oraz ćwiczyć, żeby być jak najlepszym. Ważne jest też wyciąganie wniosków z popełnionych błędów. To sport intelektualny, który też łatwo odnieść do duchowości. Przykładem jest ofiara, kiedy poświęca się pionka za zwycięstwo - wskazał rzecznik wydarzenia ks. Sławomir Pawłowski SAC.

Szachowym mistrzem Polski duchowieństwa został ks. Wojciech Sola z diecezji tarnowskiej. Drugie miejsce zajął ks. Mirosław Mejzner, pallotyn, a trzecie ks. Stanisław Bąk z archidiecezji przemyskiej. - W szachy grałem do matury, potem było 20 lat przerwy, po których w jednej ze szkół zacząłem prowadzić kółko szachowe. Spotkanie tutaj to jakby rekolekcje - z jednej strony to spotkanie z innymi kapłanami, dużo ciszy przy partii, trochę samotności w przerwie między rozgrywkami, a patrząc na szachownicę można również się pomodlić - powiedział zwycięzca turnieju.

Wiek uczestników wahał się od 23 do 73 lat. Najlepszym seniorem okazał się ks. Stanisław Dębowski z diecezji radomskiej, pomysłodawca mistrzostw. Nagrodę za najpiękniejszą partię otrzymał ks. Zbigniew Wądrzyk z archidiecezji gdańskiej, zwycięzca pierwszej edycji mistrzostw, która odbyła się w lipcu 2022 r. w zakopiańskiej „Księżówce”.

Nagrodę fair play otrzymał ks. Jan Mazur SJ. Najlepszą siostrą zakonną została Zofia Buszta CSS, a najlepszym bratem zakonnym Jan Zawada SAC. Najlepszym alumnem został Marcin Dębowski z Wyższego Seminarium Duchownego diecezji radomskiej, a najlepszym debiutantem ks. Sebastian Natoniewski z archidiecezji lubelskiej.

Patronat honorowy nad rozgrywkami objął m.in. abp Marek Jędraszewski, bp Marian Florczyk, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds duszpasterstwa sportowców, oraz ks. Edward Pleń SDB, krajowy duszpasterz sportowców. Fundatorami pucharów byli m.in. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Na mistrzostwach sędziował Józef Flaziński.

Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa odbywają się od 2002 r. Są one zaliczane oficjalnie przez Polski Związek Szachowy do grupy branżowych mistrzostw Polski. Ich pomysłodawcą był ks. Stanisław Dębowski (Godów-Kałków, diecezja radomska). Obecnie dyrektorem mistrzostw jest ks. Krzysztof Domaraczeńko (Czeremcha, diecezja drohiczyńska).