Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości szukają wolontariuszy  

Aby kolejne edycje Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości mogły się odbyć, potrzeba wolontariuszy. To dzięki nim pomoc dociera do rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, oraz do dzieci, którym brakuje pewności siebie.

- Wolontariusze mają realny wpływ na życie konkretnych osób w potrzebie i uruchamiają lawinę zmian w lokalnej społeczności. Nasz wolontariat to propozycja dla tych, którzy wierzą, że każdemu człowiekowi, bez względu na okoliczności, należą się szacunek i zaufanie. Dla tych, którzy nie potrafią przejść obojętnie obok trudnych historii rodzin czy dzieci i chcą mądrze - uważa Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia "Wiosna", organizującego Szlachetną Paczkę i Akademię Przyszłości.

Jedną z takich osób w potrzebie jest schorowana 73-letnia pani Janina. Nikt nie przejmuje się tym, że jest zupełnie sama, a na przeżycie dnia zostaje jej 2 zł. Z kolei Zosia z osiedlowej podstawówki usłyszała na korytarzu, że jest beznadziejna. Od tej pory często tak o sobie mówi - w domu, w klasie i na podwórku, ale nikt nawet nie zwraca na nią uwagi.

- Lubię pomagać innym, czuję się wtedy potrzebny. To daje mnóstwo satysfakcji, kiedy udaje nam się pomóc rodzinie w dążeniu do lepszego funkcjonowania - mówi Arek, jeden z wolontariuszy Szlachetnej Paczki.

Co ważne, w nadchodzących edycjach oba programy będą potrzebowały ponad 14 tys. liderów i wolontariuszy.

- By w każdym rejonie Paczki i kolegium Akademii mogli działać wolontariusze współpracujący bezpośrednio z rodzinami czy dziećmi, potrzebujemy najpierw zrekrutować i przeszkolić liderów. Lider zespołu wolontariuszy to osoba, która odpowiada za działanie Paczki /Akademii w danej miejscowości, dzielnicy - wyjaśnia J. Sadzik.

Liderzy Paczki tworzą zespoły wolontariuszy, którzy szukają rodzin w najbliższej okolicy, odwiedzają je, poznają ich potrzeby i współpracują z darczyńcami w przygotowaniu i przekazaniu paczek w Weekend Cudów oraz kontynuują pracę z rodziną na dalszej drodze do samodzielności. Liderzy Akademii tworzą natomiast zespoły wolontariuszy, którzy spotykają się z dziećmi podczas cotygodniowych, indywidualnych zajęć, pomagając przezwyciężyć trudności i odbudować poczucie własnej wartości.

- Szlachetna Paczka kiedyś wsparła mnie. Po śmierci męża otrzymałam pomoc od obcych osób, które we mnie wierzyły. Wysłuchały całej mojej historii, poświęciły swój czas i energię. Nie zostałam wtedy sama i to pozwoliło mi stanąć na nogi - wspomina Aleksandra. - Jak tylko pojawiły się zapisy do wolontariatu, od razu to zrobiłam. Nie mogłam pozwolić, żeby przez brak lidera Paczka przestała działać w mojej okolicy - dodaje.

By dołączyć do grona wolontariuszy, wystarczy wejść na www.superw.pl i wypełnić krótki formularz.